Mit pinken Schuhen in Leipzig gegen den Brustkrebs kämpfen

Leipzig

Mit pinken Schuhen ein Zeichen gegen den Brustkrebs setzen. Das ist die Idee hinter dem Pink Shoe Day am Leipziger Augustusplatz. Zum siebten Mal sammeln die Veranstalter vom Haus Leben e.V. die rosaroten Schuhe an der Leipziger Oper, um Menschen auf das Thema Brustkrebs aufmerksam zu machen. Von Sandalen über Highheels, bis hin zu pinken Crocs und Gummistiefeln ist alles vorhanden. Auf einigen stehen sogar ermutigende Botschaften: „Wir sind immer an deiner Seite“ und „Hoffnung, Mut, Liebe, Kraft und Zuversicht“ heißt es auf einem Paar rosa Pantoletten.

Pink soll Aufmerksamkeit erregen

„Krebs ist ein gerne verdrängtes Thema in unserer Gesellschaft“, sagt Volker Große vom Verein Haus Leben. Deshalb sei das Hauptziel des Pink Shoe Day, Aufmerksamkeit zu generieren, zu informieren und zur Vorsorge zu bewegen. „Wenn es um Krebs geht – nicht nur Brustkrebs – denken die meisten Menschen ‚Mich wird es schon nicht treffen.‘“ In Italien und den Niederlanden beispielsweise sei das anders, so Große. Da würden die Menschen viel offener mit der Erkrankung umgehen.

Pink Shoe Day am 14.09.2019 auf dem Augustusplatz Leipzig. Quelle: Christian Modla

Mit genau diesem Ziel bietet die Haus Leben e.V. beim Pink Shoe Day Beratung und Informationen an. Nicht nur für Brustkrebspatientinnen, sondern auch zum Thema Vorbeugung. So kann man eine besondere Technik zum Ertasten von Knoten in der Brust an einem Modell üben.

Jährlich 75 000 Neuerkrankungen

In Deutschland gibt es jährlich knapp 75 000 Neuerkrankungen an Brustkrebs. So viele Schuhe sollen auch am Pink Shoe Day auf den Stufen vor der Oper zusammen kommen. „Die pinken Schuhe sollen das übliche Krankheitsbild aufbrechen“, sagt Große. Es sei wichtig zu zeigen, dass es bei einer Brustkrebserkrankung nicht nur um die weißen Kittel und den erhobenen Zeigefinger gehe, sondern, dass man etwas dagegen tun kann. „Wir wollen an Brustkrebs erkrankten Frauen wieder Lebensfreude vermitteln und deutlich machen, dass es Hilfe und einen Ausweg gibt.“

Der Pink Shoe Day will zum Kampf gegen den Brustkrebs animieren. Quelle: Christian Modla

Vor allem könne man vorsorglich viel gegen den Brustkrebs tun. Volker Große erklärt, dass man selbst viel bewirken kann. „Es hängt alles an vier Hauptkomponenten: Vorsorgeuntersuchungen, Bewegung, Ernährung und Entspannung.“ Deshalb findet auch jedes Jahr der Pink Shoe Run statt. Im ganzen Brustkrebs-Monat Oktober werden dann Kilometer für Spenden gesammelt. Das Ziel sind auch hier symbolisch die 75 000.

Pink Shoe Run bringt Menschen in Bewegung

Am Brunnen vor der Oper laufen einige Teilnehmer ihre Runden. Kerstin Möbius macht schon zum vierten Mal beim Pink Shoe Run mit. „Dieser Tag und hier mitzulaufen ist für mich von besonderer Bedeutung, weil ich selbst 2016 an Brustkrebs erkrankt bin.“ Mit dem Laufen will sie selbst auch ein Zeichen gegen die Krankheit setzen und Menschen dazu bewegen, sich mit dem Thema zu beschäftigen.

Der Pink Shoe Run soll perspektivisch Menschen für Bewegung begeistern und ein Anreiz sein, vorbeugende Maßnahmen zu ergreifen. „Eine solche Community stachelt sich dann gegenseitig hoch, die Mitglieder sind empfänglicher für das Thema und verbreiten es eher“, erklärt Große den Sinn des Laufs. Es ziehe auch die Aufmerksamkeit der Teilnehmer auf den Aspekt der Eigenverantwortung, die man trage und würde den Patienten verdeutlichen, dass sie vieles selbst beeinflussen können.

Von Elena Boshkovska