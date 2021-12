Mit zwei Studierenden in der S-Bahn: Lohnt es sich, zwischen Leipzig und Halle zu pendeln?

Leipzig

Während die S 5 die Landesgrenze zwischen Sachsen und Sachsen-Anhalt überquert, erzählt Zoe Schoofs von ihren zwei Lebensmittelpunkten. In Halle studiert sie Jura, in Leipzig lebt sie in einer Reudnitzer Wohngemeinschaft mit Garten, aus der sie „nie wieder ausziehen will“, und kuratiert eigene Ausstellungen. Zwei bis drei Mal pro Woche pendelt Schoofs zwischen den beiden Städten.

Wegen der Kulturszene nach Leipzig gezogen

Die Studentin ist vor zwei Jahren wegen der Kulturszene nach Leipzig gezogen, hat sich wegen des guten Rufs des Jurastudiums in Halle eingeschrieben. Und sie ist sehr glücklich, wenn sie von ihrem Pendelleben erzählt – denn es lohnt sich. „Der Lehrkörper in Halle hat wirklich Spaß bei seiner Arbeit“, sagt sie. „Und ich fühle mich genauso zuhause in der Leipziger Uni, gehe hier in die Bibliothek und die Mensa, belege hier Unisportkurse.“

Das viele Fahren, das sei schnell beantwortet, macht ihr nichts aus. Dass die 28-Jährige ein bisschen an zwei Orten gleichzeitig studieren sein kann, war nicht immer so, und ist Ergebnis eines besonderen Zusammenschlusses: des sogenannten Mitteldeutschen Unibundes.

Das Beste aus drei verschiedenen Hochschulen?

Der Mitteldeutsche Unibund ist ein Zusammenschluss der drei Universitäten in Halle, Jena und Leipzig. 1995 unterzeichneten alle drei Rektoren – aus einem gemeinsamen Gefühl der Verantwortung für die mitteldeutsche Wissenschaftsregion – den ersten gemeinsamen Vertrag. Ein zweiter Vertrag von 2007 lobt die guten Erfahrungen der bisherigen Gemeinschaft und verspricht, die bestehende Kooperation noch weiter auszubauen.

Die Kooperation zeigt sich in verschiedenen Bereichen des universitären Betriebs. So haben Studierende die Möglichkeit, an allen drei Standorten mitzustudieren. Insbesondere in den geisteswissenschaftlichen Fächern werde dieses Angebot genutzt, so Bär. „Hier kann das breitere Angebot, das drei Universitäten beispielsweise in den Altertumswissenschaften anbieten, eine stärkere Individualisierung durch die Auswahl der Inhalte fördern“, erklärt sie.

Zoe Schoofs wohnt in Leipzig und pendelt für ihr Jurastudium nach Halle. Quelle: Leon Joshua Dreischulte

Von dieser Individualisierung will auch Schoofs bald profitieren. Sie hat eigentlich Kunsthistorik studiert, interessiert sich vor allem für Provenienzforschung – dafür, woher Kunstgegenstände kommen und wem sie rechtmäßig gehören. Die Uni Leipzig hat einen Schwerpunkt auf Kunst und Recht, auf den die 28-Jährige sich spezialisieren will, von beiden Unis spricht nichts dagegen.

Kurse an mehreren Hochschulen zugleich belegen

Denn wer zum Beispiel an der Universität Leipzig eingeschrieben ist, kann also auch in Halle Kurse belegen und Prüfungen ablegen. Laut Sarah Ludwig, Pressesprecherin der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, nutzten dieses Angebot im vergangenen Wintersemester 35 Studierende. Während der Online- und Hybridsemester in der Pandemie kam es sogar zu einem Anstieg der Zahl an Gasthörerinnen und Gasthörern, so Ludwig.

Was Studiengänge mit Staatsexamen betrifft, etwa Jura und Lehramt – da stößt die gute Unizusammenarbeit allerdings an Grenzen: In der Frage, ob zum Beispiel Jurakurse in Sachsen anerkannt werden, hat das Bundesland Sachsen-Anhalt ein Wörtchen mitzureden. Schoofs hofft auf eine Zusage aus Magdeburg, dass sie die Kurse in Leipzig belegen und anrechnen lassen darf. „Das würde mich riesig freuen“, sagt die 28-Jährige, als sie die Durchsage unterbricht, die den Endbahnhof ankündigt.

Jonas Schaupp wohnt in Halle und pendelt für sein Studium Bibliothekswissenschaften nach Leipzig. Quelle: Leon Joshua Dreischulte

Gleiche Strecke, andere Richtung

Zoe Schoofs Ankunftsort ist der Abfahrtsort von Jonas Schaupp. Der 24-Jährige Wahl-Hallenser steigt etwa vier Mal die Woche in Halle mit Fahrrad in die Bahn nach Leipzig, denn er studiert seit zwei Monaten an der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur (HTWK) Bibliothekswissenschaften im Master. Durch das verschultere System fährt er beinahe täglich die etwa 30 Kilometer lange Bahnstrecke, und er fährt öfter im Feierabendverkehr.

Er beschreibt eine Pendlerkultur, die aufeinander Rücksicht nimmt. „Am Schlimmsten ist es an der Station Flughafen, wenn Touristen einsteigen“, sagt er verschmitzt. Um 17 Uhr herum fahren die meisten nach Hause, „da ist die Stimmung schon eher angespannt“. Wenn es ruhig genug ist, ist das Fahrt ist seine Zeit fürs Lesen, erzählt Schaupp, und zieht sein aktuelles Buch von T.C. Boyle aus dem Rucksack.

Es raubt mehr Zeit am Tag als man denkt

„Man will sich das nicht eingestehen, aber es raubt schon mehr Zeit am Tag als man denkt“, sagt er aber auch über das viele Bahnfahren. Von Tür zu Tür braucht er etwa eine Stunde. Neben seiner Hochschule ist auch seine Partnerin in Leipzig zuhause. Warum er nicht einfach nach Leipzig zieht?

„Ich fühle mich in Halle einfach wohler“, erzählt er. Es sei familiärer, gemütlicher, und er sei nicht so der spontanste Typ. Eine Großstadt entspräche ihm nicht – er hat sich, wie Schoofs, das Beste aus beiden Städten herausgesucht. Angekommen an der Station MDR in Leipzig schwingt sich Schaupp aufs Rad, sein Seminar beginnt in zehn Minuten. Zahlen müssen sie fürs Pendeln übrigens beide nicht extra – dem inklusiven Semesterticket sei Dank.

Von Friederike Pick und Theresa Moosmann