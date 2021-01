Mitarbeiter von Durstexpress in Leipzig bangen nach Fusion mit Flaschenpost um ihre Jobs

Leipzig

Mitarbeiter des Leipziger Getränkelieferanten Durstexpress bangen um ihre Jobs. Nach Gewerkschaftsangaben haben sie an diesem Mittwoch per E-Mail erfahren, wie es künftig mit ihnen weitergehen soll. „Aufgrund der Fusion von Durstexpress mit dem Getränkelieferanten Flaschenpost sollen sie nicht einfach übernommen werden, sondern sich neu bei Flaschenpost bewerben“, erklärt Jörg Most von der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten ( NGG).

„Viele Mitarbeiter bangen um ihre Jobs“, ergänzt der Leipziger Linken-Politiker Marco Böhme. Das sei ein Unding. „Die Stimmung ist am Boden.“

Mehrere Lager fallen mit der Fusion weg

Im Oktober vergangenen Jahres hatte der Oetker-Konzern ( Bielefeld), zu dem bereits Durstexpress gehört, auch den Konkurrenten Flaschenpost übernommen. Auf LVZ-Nachfrage bestätigt Flaschenpost mit Sitz in Münster, dass beide Unternehmen künftig einheitlich unter der Marke Flaschenpost auftreten werden. „Dabei wurde in Städten mit Doppel- beziehungsweise Mehrfachpräsenzen von Flaschenpost und Durstexpress anhand objektiver Kriterien wie Lage, Verkehrsanbindung sowie Infrastruktur des jeweiligen Lagers analysiert, ob eine Beibehaltung aller Lager möglich oder eine Anpassung notwendig ist“, teilt der Sprecher des Unternehmens Martin Neipp mit.

Generell soll wegen hoher Nachfrage der Großteil der Lager bestehen bleiben. Nicht so in Leipzig. Lage sowie Infrastruktur sprächen gegen den Erhalt des Durstexpress-Lagers. Deshalb wolle es schließen. Nepp: „Entsprechend liegen in diesem Fall auch nicht die Voraussetzungen für einen Betriebsübergang vor.“

Alle Mitarbeiter seien „eingeladen, sich zu bewerben“

Flaschenpost, so Nepp, sei daran gelegen, „möglichst viele der Leipziger Durstexpress-Mitarbeiter auch weiterhin zu beschäftigen“. Deshalb seien „alle Mitarbeiter eingeladen“, sich zu bewerben. Durstexpress-Mitarbeiter würden im Bewerbungsprozess „prioritär berücksichtigt und bei Vertragsschluss aufgrund ihrer Vorerfahrung auch höher eingruppiert“. Eine Beschäftigungsgarantie gebe es aber nicht.

„Bei Durstexpress in Leipzig waren die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gerade dabei, einen Tarifvertrag zu erstreiten“, sagt Böhme. „Nun werden sie nicht einmal übernommen.“ Nach Gewerkschaftsangaben will man schleunigst noch einen Betriebsrat in Leipzig gründen und gegen die Kündigungen vorgehen.

Nach Angaben von NGG-Gewerkschafter Most trifft es auch andere Standorte von Durstexpress in Deutschland. So seien auch in Berlin und Bochum Mitarbeiter über ihre Kündigung informiert worden.

Von Andreas Dunte