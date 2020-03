Besuchsverbot für Bewohner, noch mehr Stress für Mitarbeiterinnen durch Kita- und Schulschließungen: Der Umgang mit dem Coronavirus hat in den Pflegeheimen in Sachsen und Thüringen die Lage weiter verschärft. Beim größten Anbieter, der Volkssolidarität, setzt man zur Not auch auf Kräfte aus der Verwaltung.