Mitreißender Mutmacher: „Klänge der Hoffnung“ im digitalen Weihnachtskalender der Kirchen

Leipzig

Der Weihnachtskalender nähert sich seiner Mitte: Am Freitag wird Tür Nummer zehn aufgeklappt – auch in der digitalen Version der Leipziger Kirchen. Die begannen am 1. Dezember, pandemiebedingt ins Netz auszuweichen, um Menschen in der Weihnachtszeit zu erreichen. „Jeden Tag ein Stück Hoffnung“ heißt das diesjährige Projekt, das alle 24 Stunden ein Video veröffentlicht. Die jüngste Episode bietet einen voluminösen, multikulturellen Klangteppich: Das Ensemble „Klänge der Hoffnung“ gibt eine eindrucksvolle Kostprobe aus dem eigenen Konzertprogramm.

Ensembleleiter Tilmann Löser und Musiker Ali Pirabi empfangen ihr Publikum zunächst vor der Nikolaikirche, dem mitentscheidenden Ort für den großen politischen Umschwung von 1989. In dem liegen auch die ideellen Wurzeln des Ensembles, denn auf die damalige Losung „Für ein offenes Land mit freien Menschen“ bezieht sich die Idee des Projekts. Geboren 2016 als Kind der Stiftung Friedliche Revolution, vereint es Menschen mit und ohne Migrationshintergrund durch Musik. Ein Schmelztiegel der Kulturen und Religionen, der mit seinen Programmen die musikalische Landschaft bereichert.

Temperamentvolles Stück

In den fünf Jahren seit der Gründung ist das Ganze kontinuierlich ausgebaut und erweitert worden – 2021 um ein Laien-Orchester. Für den kirchlichen Weihnachts-Kalender kredenzt „Klänge der Hoffnung“ einen Ausschnitt des Konzerts im Leipziger Gewandhaus vom vergangenen Oktober. „Sher“, geleitet vom iranischen Musiker Pirabi, steigert sich mit zunehmender Spieldauer zu einem mitreißenden, temperamentvollen Stück, für das es aus dem Publikum Zwischenapplaus gibt. Das traditionelle Klezmer-Stück ist verziert mit orientalischen Elementen, eine Klangreise zwischen Kulturen und Kontinenten, typisch für das Ensemble.

Von Shiraz nach Leipzig

Ali Pirabi, 1978 geboren im südiranischen Shiraz, war in seiner Heimat ein Star, räumte serienweise Preise ab und tourte durch Europa. Als 2013 aus politischen Gründen ein Berufsverbot gegen ihn verhängt wurde, verließ er das Land.

Für „Klänge der Hoffnung“ bringt Pirabi maßgebliche Impulse ein – und möchte mit allen Mitgliedern Menschen Hoffnung geben, wie er im Videoclip sagt. „Sher“ dürfte nicht nur Freunde des Multikulturellen beglücken, sondern auch diejenigen, die die Atmosphäre des Gewandhauses vermissen.

Von Mark Daniel