Mittelalter, Met und Mümmelmänner: Leipzigs Ostermarkt ist zurück

Leipzig

Nach zwei Jahren des pandemiebedingten Ausfalls locken der Ostermarkt und die Historische Ostermesse seit Mittwoch wieder in die Leipziger Innenstadt. Bereits am Eröffnungsmorgen tummelten sich auf dem Markt etliche Besucherinnen und Besucher zwischen den Buden und Ständen. Die warmen Temperaturen sorgten erst recht für einen erfolgreichen Auftakt des Spektakels, das bis Ostermontag dauert.

Ein vielfältiges Angebot boten die insgesamt 80 Händlerinnen und Händler schon am ersten Tag der traditionellen Ostermesse. Es warten Keramikartikel, Mümmelmänner aus Porzellan, Schmuck, Korbwaren, Feinkost und vieles mehr.

Buntes Bühnenprogramm täglich ab 11 Uhr

„Historisch“ heißt die Veranstaltung nicht umsonst: Die Verkäuferinnen und Verkäufer tragen zumeist mittelalterlich anmutende Gewänder, an mehreren Ständen gibt’s den köstlichen Honigwein Met zu kosten und zu kaufen – und kleine Besucher dürfen sich auf Holzschwerter, Ritterhelme und Armbrüste in Kindergröße freuen. Besagtes Spielzeug findet sich am Stand von Stefan Hanko. Er ist ein Böttcher – ein Handwerker, der Eimer und andere Gefäße aus Holz herstellt. Auch die verkauft Hanko auf dem Ostermarkt. Er freut sich jedenfalls, dass die bei den Leipzigern beliebte Veranstaltung zurück ist: „Es wurde Zeit. Das letzte Mal haben wir uns hier 2019 getroffen.“

Wer nichts kaufen will, darf gern staunen. Zum Beispiel über Mario Huke. Der fasziniert die Vorbeilaufenden mit Ostereiern aus Holz, die er in wenigen Minuten auf seiner Drexelbank aus einem dünnen Ast gewinnt. Huke ist gelernter Tischler. Zudem ist an den Markttagen bis zum 18. April eine Bühne aufgebaut, auf der jeweils ab 11 Uhr ein buntes Programm geboten wird; darunter Auftritte der Heureka-Hauskapelle „In Validus“ und der Schmierenkomödianten „Rokus Kokus“.

Angebot auch für die kleinen Gäste

Auch die kleinen Besucherinnen und Besucher kommen auf dem Ostermarkt nicht zu kurz. Gleich zwei Karussells aus Holz sind dort aufgebaut. Sie werden per Kurbel mit reiner Muskelkraft betrieben. Die Fahrten für jeweils drei Euro waren schon am Mittwoch heiß begehrt. Die Kinder können sich auch auf dem Kletter-Heurakahn „Arche Medes“ austoben oder an einem der Marktstände Osterkerzen einfärben.

Wichtig: Am Karfreitag hat der Markt Ruhepause.

Von Friederike Pick