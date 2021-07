Mitteldeutscher Verkehrsverbund lässt Abo-Kunden kostenfrei weiter fahren

Leipzig

Der Mitteldeutsche Verkehrsverbund (MDV) will sich bei seinen Stammkunden für die Treue während der Corona-Pandemie bedanken: Jeder der 130 000 Abo-Kunden im Verbundgebiet hat die Möglichkeit, vom 17. Juli bis einschließlich 14. August 2021 eine automatische und kostenfreie Aufwertung seines Abos zu nutzen. So bietet der MDV Inhabern von zwölf verschiedenen Abos an, an den Wochenenden 17. und 18. Juli, 24. und 25. Juli, 31. Juli und 1. August, 7. und 8. August sowie 14. August ohne Aufpreis im gesamten Verbundgebiet in allen Zügen, S-Bahnen, Straßenbahnen und Bussen zu fahren - auch wenn das Abo sonst beispielsweise nur in einer Tarifzone gültig ist. Profitieren können davon die Besitzer von ABO Light, ABO Light 9 Uhr/ 10 Uhr, ABO Basis, ABO Basis 9 Uhr/ 10 Uhr, Job Ticket ABO Basis, ABO Azubi, Job Ticket ABO Azubi, ABO Aktiv und ABO Leipzig-Pass-Mobilcard. „Zusätzliche Vorteile der vierwöchigen Aktion sind die ganztägige kostenlose Mitnahme dreier Kinder sowie ab 17 Uhr eines weiteren Erwachsenen“, kündigte am Freitag MDV-Geschäftsführer Steffen Lehmann an.

Kostenfreie Mitnahme

Auch alle anderen Abo-Gruppen werden bedacht. „Fahrgäste, deren Abo bereits heute die kostenlose Mitnahme einer weiteren Personen verbundweit gestattet, können im gesamten vierwöchigen Aktionszeitraum jeden Tag und den ganzen Tag noch eine weitere Person – egal ob Kind oder Erwachsener - kostenfrei mitnehmen“, erklärt Sisi Zheng, Marketingleiterin bei der DB Regio. Dieser Vorteil sie für alle Kunden mit einem ABO Premium, Job Ticket ABO Premium, ABO Azubi Plus, Job Ticket ABO Azubi Plus, ABO Senior, ABO Senior Partner sowie alle Abos ab Preisstufe 7 gültig.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Abo-Danke-Aktion gilt in allen Nahverkehrsmitteln im gesamten MDV-Gebiet. „Wir haben viele Ausflugsziele und Infos zu ÖPNV-Apps auf der Webseite zusammengestellt, ein Klick lohnt sich“, lockt THÜSAC-Geschäftsführerin Tatjana Bonert aus dem Altenburger Land. Diese Angebote sind auch in den Internetauftritten des MDV und der Leipziger Verkehrsbetriebe zu finden.

2 auf 1-Aktion verlängert

Zusätzlich will der MDV seine 2 auf 1-Aktion bis zum 1. August verlängern: Vom 19. Juli bis einschließlich 1. August können sich dann zwei Personen jeweils eine gültige Kurzstrecken-, Einzel- sowie eine 24-Stundenkarte 1 Person für die jeweils gewählte Verbindung teilen. Einzige Bedingung: die Tickets müssen in den Apps MOOVME, DB Navigator, fairtiq (nur in Halle) und Leipzig.MOVE gekauft worden sein. Für Kinder ab dem Einschulungsalter umfasst die Aktion die Einzelfahrkarte Kind und die 24-Stundenkarte Kind. Die 2 auf 1-Aktion gilt in allen Nahverkehrszügen, S-Bahnen, Straßenbahnen und Bussen.

Von Andreas Tappert