Sieben Modedesign-Studentinnen zeigen auf drei Messeständen im Mitteldeutschen Mode Center (MMC) in Schkeuditz selbst erarbeitete Kollektionen zu aktuellen Trends. Der Fokus liegt auf ressourcenschonender und nachhaltigen Kollektionskonzepten. Es geht um Recycling, die Verwendung biozertifizierter Materialien oder die Mehrfachnutzung von Kleidungsstücken durch austauschbare Module. Die Arbeiten sind das Ergebnis einer Partnerschaft des MMC mit der privaten Hochschule Macromedia.

Auf Missstände der Modeindustrie hinweisen

„Das aktuelle Modesystem muss sich ändern“, sagen die Studentinnen Kimberley Siebart und Sophie Tongfei Shu. Es gehe darum, Kleidung nachhaltig herzustellen, auf Missstände in der Fast Fashion Industrie aufmerksam zu machen, das Bewusstsein für nachhaltige Trends in der Mode zu schärfen und auch Mode- und Messesysteme neu zu denken.

Starke Veränderung des Konsumverhaltens

Traditionelle Modesysteme werden zunehmend in Frage gestellt, die Kritik an der Modeindustrie wird lauter – etwa mit Blick auf den Umweltschutz und die Billigproduktion im Ausland. Digitalisierung und neue Technologien spielen ebenfalls eine Rolle. Das alles zwinge dazu, die eigene gesellschaftliche Verantwortung zu überdenken, erläutert Dunja Kopi. „Wir erleben in der Modebranche eine starke Veränderung des Konsumverhaltens in der jungen Generation“, so die Professorin. Einerseits steige das Bewusstsein für Klimawandel, Ressourcenknappheit und Umweltverschmutzung. Andererseits seien Angebote alternativer, nachhaltiger oder fair gehandelter Mode noch immer Nischenprodukte und müssten zum Breitenangebot umgewandelt werden, erklärt Kopi. Weiteres aktuelles Thema im MMC: Corona. Studentinnen entwickelten ein modulares Modekonzept, in dem neue Alltagsstücke wie Masken und Handschuhe mit verschiedenen Outfits kombiniert werden können.

Austausch über Wandel in der Modeindustrie

Das MMC ist eine der größten Plattformen für den Modeeinzelhandel in Mitteldeutschland. Seit seiner Gründung 1994 bringt es Hersteller, Agenturen und Händler zusammen und hat sich als Veranstalter für die größten Ordermessen Mitteldeutschlands etabliert. „Seit 2018 entwickeln wir unser Messekonzept weiter und wollen nicht nur Plattform für den Handel sein, sondern mit unseren Partnern über Veränderungen in der Modeindustrie in den Austausch kommen“, sagt Sebastian Bente vom MMC, der die Studentinnen vor Ort betreute. „Dank der Kooperation mit der Hochschule Macromedia können wir unseren Kunden und Partnern erstmals eine andersartige Begegnung mit den Herausforderungen unserer Zeit ermöglichen.“ Die Ausstellung ist noch bis zum 5. August im MMC zu sehen – der Messezutritt ist allerdings dem Facheinzelhandel vorbehalten.

