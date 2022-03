Mobbing an Leipzigs Schulen: Werden Kinder aus russischen Familien angefeindet?

Leipzig

Die Konflikte der Welt gehen an Kindern nicht vorbei und werden mitunter in den Klassenzimmern ausgetragen – dort, wo verschiedenste familiäre Hintergründe aufeinandertreffen, wo Mobbing keine Seltenheit ist. Nach dem Ausbruch des Kriegs in der Ukraine berichteten mehrere Medien von Anfeindungen gegen Kinder mit russischen Wurzeln.

Auch Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) äußerte kürzlich in einem Videostatement, russische Mitbürgerinnen und Mitbürger erlebten momentan Hetze und Kinder würden in der Schule gemobbt. Doch wie ist die Lage in der Messestadt? Es gibt Hinweise auf einzelne Fälle.

Beleidigungen an der Schule sind neu

„Ich wurde heute gemobbt, weil ich halber Russe bin.“ Mit diesen Worten begrüßte ein zehnjähriger Schüler des Leipziger Goethe-Gymnasiums vergangene Woche seinen Vater nach der Schule. Alle Russen seien Arschlöcher, hätten ihm die Kinder aus der Parallelklasse unter anderem zugerufen. Auf Nachfrage der Eltern berichtete auch seine 13-jährige Schwester von Anfeindungen ihrer Klassenkameraden wegen der familiären Verbindung zu Russland.

„Das ist neu“, kommentiert die Mutter des Gymnasiasten die Vorfälle nun gegenüber der LVZ. Dass auf einmal solche Kommentare fielen, habe mit der aktuellen Situation zu tun, da ist sich die 38-Jährige sicher. Sie reagierte schnell und schrieb eine Mail an die Lehrkräfte. „Die Lehrerin meines Sohnes hat ein längeres Gespräch mit ihm geführt. Bei meiner Tochter wurde eine ganze Unterrichtsstunde genutzt, um den Vorfall zu besprechen“, berichtet die Leipzigerin. Ihre Kinder fanden das gut, sagt sie, gehört zu werden, ernst genommen zu werden.

Beratungsanfragen im einstelligen Bereich

Gibt es solche Fälle seit dem 24. Februar 2022 – dem Tag, als Putin die Ukraine angriff – auch an anderen Stellen in Leipzig? Laut einer Sprecherin des Leipziger Antidiskriminierungsbüros beschränkten sich die Beratungsanfragen angefeindeter Russinnen und Russen momentan auf einen einstelligen Bereich. „Wir schätzen es aber nicht so ein, dass es den Bedarf gar nicht gibt. Sondern dass die Leute unser Angebot nicht kennen.“ Die bisherigen Fälle seien erst in der vergangenen Woche eingegangen, das sei üblich: „Wir beobachten, dass es bei derartigen Ereignissen immer eine Weile dauert bis die Leute aktiv werden.“

Die russische Botschaft in Berlin berichtete kurz nach dem Ausbruch des Kriegs, binnen drei Tagen hätten sich Hunderte Landsleute in Deutschland über Drohungen und Hassbriefe beklagt. Gleichzeitig kursiert in Leipzig ein Offener Brief, in dem von Diskriminierungsfällen Russischsprachiger die Rede ist. Diese hätten in der vergangenen Woche „ein regelrechtes Ausmaß“ gefunden hätten, heißt es. Die Leipzigerin Jana Nabekanow hat das an die Stadt gerichtete Schreiben mitverfasst. Die benannten Vorfälle stammten aus einer Chatgruppe mit mehr als 300 russischsprachigen Mitbürgern, berichtet sie im Gespräch mit der LVZ.

„Wir wollen, dass die Öffentlichkeit darüber Bescheid weiß, dass es viele Betroffene gibt“, so die Physiotherapeutin. Auch Kinder erlebten in der Schule Aggressionen und würden gemobbt – so steht es unter anderem in dem Brief. „Bist du Russe?“ oder „Bist du für Putin oder für Selenskyj?“, seien Fragen, die sie sich täglich anhören müssten.

„Vieles machen die Schüler unter sich aus“

An offizieller Stelle sind solche Vorfälle hingegen noch nicht angekommen: Sowohl beim Landesamt für Schule und Bildung (Lasub) als auch beim sächsischen Landeselternrat (LER) wurden bisher keine Anfeindungen russischstämmiger Schülerinnen und Schüler gemeldet. Lasub-Sprecher Roman Schulz schließt jedoch nicht aus, dass das in einzelnen Fällen trotzdem vorkomme. „Vieles machen die Schüler unter sich aus“, gibt er zu bedenken. „Wenn das Kind sich nicht Eltern oder Lehrern anvertraut, kommt das bei uns nicht an.“

Das Lasub habe eine Handreichung an alle sächsischen Schulen gesendet, so Schulz. Das mehrseitige Schreiben gibt dem Lehrpersonal Hinweise zur Thematisierung des Kriegs in der Ukraine. Und darin steht: „Eine besondere Sensibilität ist bei Schülerinnen und Schülern mit familiärer Verbindung nach Russland und der Ukraine ist geboten.“ Bei Konfliktsituationen bedürfe es einer „pädagogischen Bearbeitung“.

Einzelgespräche für betroffene Kinder als Angebot

Dass die Handreichung allein genüge, hält der LER-Vizechef André Jaroslawski für fraglich. „Ich kann mir vorstellen, dass die eine oder andere Lehrkraft trotzdem nicht weiß, wie sie sich genau verhalten soll“, sagt er. Es handle sich um Empfehlungen. Dem pädagogischen Personal bliebe überlassen, wie es damit umgehe.

Frank Haake unterrichtet am Immanuel-Kant Gymnasium im Leipziger Süden, in seiner Klasse sind zwei Kinder mit russischen Wurzeln. Er habe sich dazu entschieden, mit Einzelnen zu sprechen, ob es zu Konfrontationen gekommen sei, erzählt der Mathe- und Physiklehrer. „Das wurde verneint“, so Haake. „Eine Besprechung vor der ganzen Klasse habe ich nicht gemacht. Ich wollte keine Stigmatisierung erzeugen, wo keine zu sein scheint.“

Von Friederike Pick