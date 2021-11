Leipzig

„Oh Gott“, schütteln Vorbeigehende fassungslos den Kopf. Die Warteschlange in den Promenaden Hauptbahnhof zieht sich am Freitagmittag durchs gesamte Untergeschoss, von der Westseite bis zur Ostseite. Das Ende ist nicht zu sehen. Exakt 152 Personen stehen in diesem Moment an, um sich gegen Corona impfen zu lassen. Rund vier Stunden müssen sie warten. Die Zeit vertreiben sie sich mit Podcast hören, mit Daddeln am Handy oder Spielen mit den Kindern. Mancher kommt auch mit den Nachbarn ins Gespräch. Eine gute Stunde später im Paunsdorf Center: Dort warten ähnliche Massen. 120 Leute stehen draußen in der Kälte Schlange, weitere 20 sitzen immerhin schon im Warteraum. Dieser Tage hat das Paunsdorf Center den Anstellbereich aus der Mall auf den Parkplatz verlegt. Ein junger Mann hat gerade seinen Piks bekommen – nach drei Stunden.

Rentnerin Sylvia Kunert (68) steht in den Promenaden Hauptbahnhof nach ihrer Auffrischimpfung an. Arzt Klaus Herberger (53) holt sich die Erstimpfung. Quelle: Andre Kempner

Massenandrang begann mit Booster-Empfehlung

Warum sind die mobilen Impfteams in Leipzig plötzlich so heillos überlastet? Noch im Oktober war die Nachfrage verhalten. Der Standort Stötteritz wurde deshalb geschlossen. An fehlendem Impfstoff liegt es jedenfalls nicht, der kann jederzeit nachbestellt werden. „Der Massenandrang hat Anfang November eingesetzt, als die Empfehlung zum Booster-Impfen kam“, sagt Ariane Mohr vom DRK-Kreisverband Leipzig-Stadt. Seitdem holen sich rund 50 Prozent der Impfwilligen ihre Auffrischimpfung, die anderen 50 Prozent kommen zur Erst- oder Zweitimpfung.

Mobile Impfteams tragen die Hauptlast

Das DRK koordiniert die mobilen Impfteams. Vier sind es aktuell in Leipzig. Im Juli wurden sie ins Leben gerufen, um den Impfstoff näher zu den Bürgern zu bringen. Eigentlich sollten sie nur ein Zusatzangebot sein. Doch das Impfzentrum auf der Neuen Messe ist inzwischen geschlossen, und von den Hausärzten impft längst nicht jeder, oder die Wartezeit beträgt mehrere Wochen. So kommt es, dass die mobilen Teams aktuell die Hauptlast tragen. „Statt 120 Impfungen pro Schicht wie geplant schaffen manche Ärzte auch 150 oder 200“, sagt Silko Kamphausen vom Kommunalen Eigenbetrieb Engelsdorf. „Aber mehr geht nicht.“ Die Lage könne sich nur verbessern, wenn mehr Kapazitäten geschaffen werden.

Ab Dezember werden Kapazitäten verdreifacht

Wie viele Impfteams jede Stadt und jeder Kreis bekommen, legt das sächsische Sozialministerium fest, das auch die Kosten trägt. Ein Impfteam bestand bislang aus einem Arzt oder einer Ärztin, ein bis zwei medizinischen Fachangestellten und weiteren Helfern. Vergangene Woche wurden die Teams in Leipzig schon aufgestockt, statt einem Arzt sind jetzt zwei im Einsatz. Doch das reicht bei Weitem nicht. Weitere Entlastung ist ab Dezember in Sicht: Der Freistaat will in ganz Sachsen die Kapazitäten verdreifachen. In Leipzig soll das Stadtbüro am Burgplatz zum weiteren Impfzentrum werden. Voraussichtlich ab 1. Dezember kommen dann acht große Teams mit einer Kapazität von 1600 Impfungen pro Tag in Leipzig zum Einsatz, nach derzeitigem Stand bis Ende März 2022. Auch ein Terminmanagement-System für die Buchung eines Impftermins werde vorbereitet, teilt das sächsische Sozialministerium mit.

Von Kerstin Decker