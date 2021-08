Mobile Impfteams kommen in den Leipziger Stadtteilen immer besser an

Leipzig

Die mobilen Impfteams in den Stadtteilen sind sehr gefragt. Einfach vorbeikommen, ganz ohne Termin – das kommt bei immer mehr Leipzigerinnen und Leipzigern an. Seit dem Start des Projektes am 22. Juli wurden in bisher 39 Terminen schon 4.688 Coronaschutzimpfungen verabreicht. Mehr als die Hälfte der Geimpften war nach Informationen der Stadtverwaltung jünger als 40 Jahre. Die jüngste Person, die geimpft wurde, war zwölf Jahre, die älteste 90 Jahre alt.

Mobile Teams noch bis September unterwegs

„Es wurde mehr geimpft, als wir erwartet hatten“, freute sich Bürgermeister Thomas Fabian. „Die Impfquote kann erhöht werden, wenn neben den niedergelassenen Ärzten und Impfzentren mit mobilen Teams Angebote in den Stadtteilen bereitgestellt werden. Ich bin froh darüber, dass diese zusätzlichen Gelegenheiten von vielen Bürgerinnen und Bürgern genutzt werden. Dies wird noch bis in den September hinein möglich sein“, so Fabian. Er äußerte zudem die Hoffnung, „dass der Freistaat Sachsen auch nach der Schließung der Impfzentren weiterhin mobile Impfteams für den Einsatz in den Stadtteilen zur Verfügung stellt“.

Um das Impftempo zu erhöhen, organisierte der Kommunale Eigenbetrieb Leipzig/Engelsdorf (KEE) im Auftrag des Sozialamtes gemeinsam mit dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) die Kampagne innerhalb einer relativ kurzen Vorlaufzeit. „Wir unterstützten mit dieser Aktion die Bemühungen der Stadt, der Leipziger Bevölkerung niederschwellige Angebote zur Erlangung einer Corona-Schutzimpfung zu machen“, erklärte Olaf Hagenauer, Vorstand des DRK-Kreisverbandes Leipzig-Stadt. Etlichen Menschen sei es aus unterschiedlichen Gründen nicht möglich, sich ihre Impfung im Impfzentrum auf der Neuen Messe abzuholen. „Vor der eigenen Haustür dagegen wird sie gern angenommen“, so Hagenauer. Eingebunden in die Kampagne sind zudem auch die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen, die das medizinische Personal plant, sowie die Hilfsorganisationen Arbeiter-Samariter-Bund, Johanniter-Unfallhilfe und Malteser Hilfsdienst, die die mobilen Impfteams stellen.

Weitere Unentschlossene überzeugen

„Meine Erfahrung ist, dass wir auf Basis derzeit vorhandener Statistiken und Impfquoten nicht voreilige Rückschlüsse ziehen sollten, sondern vor Ort genau hinschauen müssen“, sagt KEE-Betriebsleiter Silko Kamphausen. Dazu gehört auch, gut zuzuhören und die richtigen Fragen zu stellen, um noch unentschlossene ungeimpfte Personen zu überzeugen: „Die hohe Inanspruchnahme des Angebotes zeigt doch den Erfolg des Leipziger Ansatzes.“

Die Impfteams sind bis in den September hinein in etlichen Stadtteilen unterwegs, wie beispielsweise Grünau, Paunsdorf, Reudnitz, Stötteritz, Schönefeld oder auch Gohlis. Im September soll es an einem Wochenende auch ein Impfangebot im Neuen Rathaus geben.

Keine Voranmeldung erforderlich

Die einzelnen Standorte und Zeiten sind auch auf der Internetseite der Stadt (www.impfung-leipzig.de) abrufbar. Dort finden sich auch weiterführende Informationen wie etwa zu den erforderlichen Dokumenten, die mitzubringen sind. Alle Informationen stehen mehrsprachig zur Verfügung. Geimpft wird von 9 bis 16 Uhr, solange der Vorrat an Impfdosen reicht. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. Jeder der angegebenen Termine kann als Erst- oder Zweitimpftermin genutzt werden. Eingesetzt wird der Impfstoff von BioNTech/Pfizer. Der Impfabstand zwischen den beiden Impfungen bei Comirnaty (BioNTech/Pfizer) sollte dabei mindestens 21 Tagen liegen, als Höchstdauer werden bis zu sechs Wochen empfohlen.

Weitere Fragen zum Thema Impfen werden außerdem unter der kostenlosen Telefonnummer 0800 0161161 von Montag bis Freitag zwischen 7.30 und 15.30 Uhr beantwortet.

Von wim