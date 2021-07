Leipzig

Es ist gerade einmal 7.15 Uhr am Donnerstagmorgen, als der erste Impfwillige vor dem Kommunalen Eigenbetrieb Leipzig-Engelsdorf (KEE) in der Holzhäuser Straße erscheint. Ihm steht eine lange Wartezeit bevor – denn das mobile Impfteam beginnt erst um 9 Uhr mit seiner Arbeit.

Die vier mobilen Impfteams werden bis zum 8. September in diversen Stadtteilen unterwegs sein – und bieten der Bevölkerung an, sich spontan gegen das SARS-CoV2-Virus impfen zu lassen. Leipzig will so das Tempo beim Corona-Schutz beschleunigen. Die Standorte wurden so ausgewählt, dass sie für jedermann gut erreichbar sind. „Wir wollen alle erreichen, aber natürlich müssen auch wir Standorte priorisieren“, erläutert Silko Kamphausen, Betriebsleiter des KEE. „Wir wollen die Menschen erreichen, die zum Beispiel von Einkommensarmut betroffen sind oder weit vom Impfzentrum auf der Neuen Messe entfernt wohnen.“

Arne Molsen (44) erhielt am Donnerstag seine Zweitimpfung. Quelle: Andre Kempner

Ansturm aus ganz Leipzig

Um halb 12 sind bereits 72 Menschen geimpft. Am Ende des Tages sind es sogar 132. Der Ansturm ist groß, in der Holzhäuser Straße stehen die Menschen Schlange. Und sie kommen nicht nur aus Stötteritz. Juri Proshkin lebt in Lößnig und erhält heute seine erste Impfung. Für ihn ist es vor allem „einfacher als im Impfzentrum“. Ulrike Böge bekommt derweil ihre Zweitimpfung. Beim Hausarzt hätte sie sehr lange warten müssen, erzählt sie. Ähnlich ergeht es Arne Molsen. „Mein Zweitimpftermin wäre erst Anfang August gewesen“, berichtet der 44-Jährige.

Katja Roßburg musste am Donnerstag über eine Stunde warten, bis sie an der Reihe war. Quelle: Andre Kempner

Katja Roßburg aus Gohlis steht an diesem Tag ebenfalls kurz vor ihrer zweiten Impfung. Nachdem sie im Impfzentrum auf dem neuen Messegelände mit Astrazeneca geimpft worden ist, will sie nun den zweiten Termin vorziehen, um die Wartezeit zu verkürzen. Dies habe bei etlichen Versuchen zuvor nicht geklappt, erzählt sie frustriert. In Stötteritz hat sie Erfolg, muss aber eine Stunde warten. Was Katja Roßburg nichts ausmacht. Die Zeit habe sie eingeplant, sagt sie.

Termine und Standorte der mobilen Impfteams Die mobilen Impfteams sind zu den folgenden Terminen von 9 bis 16 Uhr im Einsatz. Zum Impftermin müssen der Personalausweis, die Krankenversicherungskarte und der Impfpass mitgebracht werden. Eingesetzt wird überwiegend der Impfstoff von Biontech/Pfizer. Anger-Crottendorf (Friedrich-Dittes-Straße 9) 05.08. / 26.08.2021 06.08. / 27.08.2021 16.08. / 06.09.2021 17.08. / 07.09.2021 18.08. / 08.09.2021 Gohlis (Lindenthaler Straße 65) 11.08. / 01.09.2021 12.08. / 02.09.2021 18.08. / 08.09.2021 Grünau I (Stuttgarter Allee 9) 24.07. / 14.08.2021 25.07. / 15.08.2021 27.07. / 17.08.2021 14.08. / 04.09.2021 15.08. / 05.09.2021 Grünau II ( An der Kotsche 11) 10.08. / 31.08.2021 11.08. / 01.09.2021 12.08. / 02.09.2021 16.08. / 06.09.2021 17.08. / 07.09.2021 18.08. / 08.09.2021 Lößnig/ Marienbrunn (Arno-Nitzsche-Straße 37) 30.07. / 20.08.2021 06.08. / 27.08.2021 Paunsdorf (Zum Wäldchen 6) 01.08. / 22.08.2021 08.08. / 29.08.2021 14.08. / 04.09.2021 15.08. / 05.09.2021 Reudnitz (Mühlstraße 14) 09.08. / 30.08.2021 16.08. / 06.09.2021 Stötteritz (Holzhäuser Straße 72) 22.07. / 12.08.2021 06.09.2021 07.09.2021 08.09.2021 Volkmarsdorf / Neustadt-Neuschönefeld (Konradstraße 67) 27.07. / 17.08.2021 28.07. / 18.08.2021 29.07. / 19.08.2021 30.07. / 20.08.2021 03.08. / 24.08.2021 05.08. / 26.08.2021 08.08. / 29.08.2021 09.08. / 30.08.2021 10.08. / 31.08.2021 11.08. / 01.09.2021 12.08. / 02.09.2021 13.08. / 03.09.2021 14.08. / 04.09.2021 Zentrum (Nonnenmühlgasse 2) 05.08. / 26.08.2021

Für Silko Kamphausen vom KEE ist der Andrang keine Überraschung. Aufgrund der großen Werbekampagne mit 26.000 Flyern und Plakaten hat er damit gerechnet, dass viele Menschen das Angebot annehmen. Dennoch freut er sich über die große Impfbereitschaft.

Nachschub benötigt

Mit 120 Impfdosen pro Tag werde kalkuliert, erläutert Ariane Mohr von der Öffentlichkeitsarbeit des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), das die vier Impfteams stellt und auch das Impfzentrum managt. Morgens um 7.30 Uhr würden die Dosen auf der Messe abgeholt. Sollte der Impfstoff vor 16 Uhr aufgebraucht sein, sei Nachschub garantiert.

Dies ist bereits am ersten Tag der Fall. Schon am Mittag zeichnet sich ab, dass der Impfstoff wohl nicht ausreichen wird. Vorab könne man die benötigte Menge halt schwer einschätzen, bemerkt Olaf Hagenauer, Vorstand beim DRK-Kreisverband Leipzig. „Wir müssen es austesten“, sagt er.

Während die Impfbereitschaft in Sachsen stagniert, ist an diesem Donnerstag in Leipzig-Stötteritz davon nichts zu spüren. „Hier geht es persönlicher zu als im Impfzentrum“, erzählen frisch gepiekste Nutzer der neuen Offerte, die den Vergleich haben.

Es sei halt ein niederschwelliges Angebot, um auch die Menschen zu erreichen, „die sich das Straßenbahnticket zur Neuen Messe vielleicht nicht leisten können“, sagt DRK-Sprecherin Ariane Mohr.

Von Yvonne Schmidt