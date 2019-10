Markkleeberg

Bei einer Explosion eines mobilen Herds in einem Mehrfamilienhaus in Markkleeberg sind am Sonntagabend acht Menschen verletzt worden. Rettungskräfte brachten sie mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in Krankenhäuser, wie die Polizei in Leipzig am frühen Montagmorgen mitteilte.

Ein Bewohner hatte gegen 20.30 Uhr versucht, gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin einen alten mobilen Ofen anzuschalten. Dafür füllten die beiden Benzin in das Gerät. Nach dem dritten Versuch explodierte der Ofen.

Wenige Stunden später, gegen 1.10 Uhr am frühen Montagmorgen, brach im Wohnzimmer eines Einfamilienhauses in Markkleeberg ebenfalls ein Feuer aus. Hier ist die Ursache noch unklar. Die beiden Bewohner konnten sich unverletzt ins Freie retten, das Haus ist jedoch vorerst unbewohnbar.

Von RND/dpa/isc