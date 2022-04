In der Leipziger City bieten die 5G-Netze der Deutschen Telekom und von Vodafone mobile Übertragungsraten von bis zu 1 Gigabit pro Sekunde. Das ist mehr als dreimal so schnell wie LTE – und mehr als doppelt so schnell wie ein Datentransfer über ein gewöhnliches USB-2.0-Kabel am Computer. Quelle: Jonas Dengler