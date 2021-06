Leipzig

Schnelle Reiseauskunft und digitaler Ticketverkauf – das bieten Mobilitäts-Apps. Für Leipzig und Mitteldeutschland existieren längst mehrere Anwendungen, nun kommt mit „Tickets & Infos“ der Mitteldeutschen Regionalbahn (MRB) eine weitere hinzu. Das gewachsene Angebot der Mini-Reisecenter wirft erneut die Frage auf: Wann brauche ich welche App?

Im Prinzip ist die Region gut versorgt mit Apps für mobile Geräte, die Verbindungen von öffentlichen Verkehrsmitteln auffächern. Mit Fokus auf die Stadtregion haben die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) seit Juni 2020 „LeipzigMove“ ins Netz gestellt – als Nachfolger und Bündelung von „easy.Go“ und „Leipzig mobil“.

Verwechslungsgefahr besteht

Wer in Mitteldeutschland in öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sein möchte, kann seit dem 1. Juni 2020 neben der App der Deutschen Bahn auch „MoovMe“ nutzen. Ein über die App gekauftes Ticket gilt für alle Nahverkehrsmittel, Verbindungen des Mitteldeutschen Verkehrsverbundes (MDV) Nord inbegriffen. Doch auch innerhalb von Leipzig samt Umgebung lassen sich durch diese Anwendung Fahrten mit S-Bahn, Bus und Straßenbahn buchen, denn die LVB sind „MoovMe“-Partner; irritierend für Verbraucher ist dabei die Verwechslungsgefahr durch die namentliche Verwandtschaft.

Im Prinzip wäre „LeipzigMove“ überflüssig – gäbe es nicht den Service, mit der App Nextbike- und Teilauto-Stationen zu finden und Vehikel zu buchen. Außerdem ist ein Taxiruf in der App möglich. Das schafft Existenzberechtigung und reicht für alle aus, die sich in Leipzig und Umgebung bewegen. Beide Apps sind optisch ansprechend und übersichtlich gestaltet, Zahlungsvorgänge unter anderem via Paypal und Mobilfunkanbieter laufen nach der Registrierung unkompliziert. Jeweils mehr als 50.000 mal wurden die Reisebegleiter heruntergeladen.

Viele Schwachpunkte

Obwohl auch die Mitteldeutsche Regionalbahn „MoovMe“-Verbundpartnerin ist, legt sie jetzt ein eigenes, selbst finanziertes Produkt mit Schwerpunkt auf Sachsen nach. Gestartet ist man mit dem Info- und Tarifangebot des Verkehrsverbundes Mittelsachsen (VMS) im Chemnitzer Großraum, Haustarifen und der Deutschen Bahn, in nächsten Schritten soll die Integration weiterer Verbundtarife folgen.

Dabei offenbart die App mehrere Schwachpunkte: Die Verbindungsanzeige bietet oft weder Ticketpreise noch die Weiterleitung zur Buchung. So muss man extra auf den Einkaufswagen-Button gehen – und dort die Strecke erneut eingeben. Mehrfach enden zudem Verbindungssuchen mit dem Vermerk „Fehler bei der Abfrage“.

Komplizierte Sonderfälle

Kurios: Will man von Leipzig nach Wittenberg fahren, wird die Verbindung nur mit Preisangaben für Bahncard-Inhaber angezeigt – andere Kundschaft ist ausgesperrt. „Hier gilt der Verbundtarif des MDV. Diesen verkaufen wir aktuell noch nicht über unsere App“, informiert die MRB. Anerkannt wird jedoch der so genannte C-Tarif der Bahn mit Bahncard 50 und Bahncard 25. So lange der MDV nicht an Bord ist, wird auch kein Sachsen-Ticket erhältlich sein.

Welche App lohnt sich für den ÖPNV in Leipzig? Quelle: Kirsten Nijhof

Weil Verbraucherinnen und Verbraucher solche Sonderregelungen nicht interessieren, dürften sie die Konkurrenz vorziehen – die anderen Apps funktionieren in den genannten Punkten problemlos und schnell; sogar bei „LeipzigMove“, obwohl das Ziel weit hinter dem kommunizierten geografischen Tellerrand liegt.

Verbesserungen angekündigt

Ein holpriger Start also für die neue Anwendung. „Die Entwicklung einer App im ÖPNV ist immer ein stufenweiser Prozess“, erklärt die Mitteldeutschen Regionalbahn und kündigt an, kontinuierlich an Verbesserungen und Erweiterungen zu arbeiten. Unter den bislang 500 Usern gibt es Kritik, dass man bislang nur mit Kreditkarte zahlen kann.

Die MRB muss also noch unterlegen, warum ihre App den Download wert sein soll. Der Vorstoß zeigt: Der Ehrgeiz von Unternehmen, unabhängig von Verbund-Partnern eigene Apps auf den Markt zu bringen, sorgt für weitere Überschneidungen und geht auf Kosten der Überschaubarkeit.

An dieser mangelt es im öffentlichen Nahverkehr schon lange, denn die fünf Verkehrsverbünde im Freistaat haben keinen einheitlichen Tarif. Immerhin rückt allmählich die Gründung einer Sächsischen Mobilitätsgesellschaft (SMG) näher. Bis Ende 2022 soll die SMG ihre Arbeit aufnehmen und einen Sachsentarif auf den Weg bringen.

Von Mark Daniel