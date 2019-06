Leipzig

Während sich auf dem Geläuf der Rhythmus der Pferdehufe überschlägt und sich die schmächtigen Jockeys im Endspurt aus ihren Sätteln stemmen, räkelt sich Sasha Sasse im Schatten der Rennbahn-Tribüne entspannt in einem Korbsessel. Denn der aktuelle Mister Germany hat gerade Pause. Drei Durchgänge mit insgesamt 60 Bewerbern um die Titel Miss Scheibenholz und Mr. Scheibenholz hat der gebürtige Hallenser schon hinter sich – unterstützt von den Jury-Mitgliedern Anastasia Aksak (Miss Sachsen) und Tatjana Wiedemann (Teilnehmerin bei Heidi Klums Show Germany’s Next Topmodel).

Zur Galerie 7000 Besucher beim zweiten Renntag der Saison 2019 im Leipziger Scheibenholz. Doch diesmal ging’s nicht nur um Pferde, sondern auch um die Schönsten der Schönen.

Andrang wie noch nie

Auch Mister Germany zieht viele Blicke auf sich. Der 1,84 Meter große und 80 Kilogramm schwere Wahl-Leipziger trägt ein Jacket und eine Bundhose – beides in dezentem Blau; dazu ein weißes Hemd. „Blau ist meine Lieblingsfarbe“, erzählt der 27-Jährige. „Aber auch Rot finde ich schön.“ Plötzlich kommt eine junge Dame aus dem Publikum, die ihn schon minutenlang angeschaut hat, auf ihn zu. Sie flüstert ihm etwas ins Ohr und zieht Deutschlands schönsten Mann aus seinem Korbsessel – um sich mit ihm ablichten zu lassen.

Gleich danach ertönt der Gong für das vierte Schaulaufen für die beiden Scheibenholz-Titel – und von überall her strömen Lauflustige auf den roten Teppich. Es scheint kein Ende zu nehmen. Natürlich sind es vor allem Frauen, doch auch drei Männer haben sich in diese letzte 20er-Gruppe getraut. Moderatorin „Freddy“ Holzapfel von Radio SAW will von den Herren wissen, ob sie freiwillig dabei sind oder von ihren Partnerinnen gedrängt wurden. Betretenes Schweigen ist die erste Reaktion – und dann gibt es halbherzige Dementis. „Einen so großen Andrang hatten wir bei unserem Mode-Wettbewerb noch nie“, kommentiert Corinna Schulze, Pressesprecherin der Rennbahn, die Szenerie im Flüsterton. „Wir hatten diesmal schon um 14 Uhr alle 80 Plätze besetzt.“

Hüftschwünge und High Heels

Auch Hüte gibt’s diesmal besonders viele. Denn sie sind jetzt nicht nur schön, sondern auch praktisch: Bei 30 Grad Celsius im Schatten helfen sie, die Sonne auf Distanz zu halten. Trotzdem herrscht Sommerfeeling: überall Lachen, kecke Blicke und elegante Hüftschwünge in engen Kostümen und High Heels. Die Schönen stehlen den Pferden die Schau.

Jetzt beginnt auf dem roten Teppich das Finale. Die Jury lässt die neun besten Outfits über den Laufsteg schlendern – und die Hobby-Models geben noch einmal alles. Einige werfen Kusshände ins Publikum, andere schieben ihre Dekolletés nach vorn. Am Ende ist die Modestylistin Kashia Lehmann die Schönste. Die gebürtige Polin ist mit weißem Hut und einem strahlend weißen Overall unterwegs. Schuhe und Gürtel sind aus braunem Leder – „eine Hommage an die Rennbahn“, wie die 34-jährige Mutter von zwei Kindern verrät. „Ich liebe Kleider und Schuhe und wäre auch ohne den Wettbewerb so gekommen“, sagt die Wahl-Leipzigerin, die auch beim Shoppen berät.

300-Euro-Gutscheine für die Sieger

Mr. Scheibenholz wird Frank Haucke. Der Krankenpfleger aus dem Hospiz Advena in Lindenau präsentiert sich im 1930er-Jahre-Look – mit hellgrauem Anzug und weißem Hemd. „Meine Begleitung hat mich dazu inspiriert“, erzählt der 58-Jährige. Denn privat interessiere er sich für Kunst und Geschichte. „Der Mode-Renntag ist eine gute Möglichkeit, ein bisschen auszuflippen.“

Überall klicken jetzt die Fotoapparate von Profi-Fotografen, auch das MDR-Fernsehen ist dabei. Und Breuninger-Geschäftsführer Marcus Kahl überreicht den Siegern zwei 300-Euro-Shopping-Gutscheine. Der Ausflug ins Scheibenholz hat sich also gelohnt.

Von Andreas Tappert