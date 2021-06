Leipzig

Für eine deutschlandweite GründerInnenstadt-Kampagne eines großen Social-Media-Konzerns schaute Moderatorin Sylvie Meis am Mittwoch in der Messestadt vorbei. Die in Hamburg lebende Geschäftsfrau ist das Gesicht einer Initiative, die Einzelhändlerinnen in den Innenstädten von Leipzig, Hamburg und Essen in den Fokus rückt.

Großer Medienrummel vor den neu gestalteten Schaufenstern des Eisenhauer-Schreibwarenladen (mit rot-weißen Markisen) in Leipzig. Quelle: Regina Katzer

Kleine Schätze

Mit Euphorie begutachtete das 43-jährige Model, das von 2005 bis 2013 mit dem Ex-HSV-Profi-Fußballer Rafael van der Vaart verheiratet war, die Papeterie von Katharina Staniok im Zentrum-Südost. Die 34-jährige Leipzigerin betreibt gemeinsam mit ihrem Partner Frédéric Krause den „Eisenhauer“-Papierladen seit knapp fünf Jahren. „Ich habe sofort gesehen, dass Katharina Augen für Design und Style hat. Und sie sprüht voller Authentizität“, schwärmt die gebürtige Niederländerin im schwarzen Outfit mit hellbraunem Kurzmantel und goldenen Ohrringen. Mit einem strahlenden Lächeln schaut sie sich im Laden für Bürokultur um, nimmt „die vielen kleinen Schätze“ in Augenschein und denkt dabei auch an ihren Sohn Damián, der heute 15 Jahre alt ist und gerade seinen ersten Profi-Fußballer-Vertrag in Dänemark unterschrieben hat. „Mein Kind hat es so geliebt, in einem Schreibwarenladen zu sein und Stifte in seinen Händchen zu halten“, sagt Mama Sylvie rückblickend.

Sie ist Mutter, Moderatorin und eine erfolgreiche Geschäftsfrau - Sylvie Meis. Im Laden von Katharina Staniok strahlten ihre Augen. Quelle: Regina Katzer

Gut für die Seele

Als Sylvie Meis die Anfrage bekam, als Botschafterin einer Kampagne zu agieren, habe sie sofort zugesagt. „Wir Frauen müssen kämpfen, um etwas zu schaffen. Gerade in Krisenzeiten wie der Pandemie hat es sich gezeigt, wie stark Frauen betroffen sind“, sagt der Medienstar. Mit den neu gestalteten Schaufenstern der Berliner Designerin Heidrun Tröndle sollen die Kunden Lust bekommen, wieder durch die Stadt zu flanieren, um kleinere Läden zu entdecken. „Das ist gut für die Seele und sorgt für gute Laune“, ist sich Sylvie Meis sicher. Viele schöne Karten hat sie gesichtet, die will sie mit nach Hause nehmen. Ihre Bühnenkleidung shoppt das Model ausschließlich online. Nur die privaten Klamotten kauft Sylvie in ihren Hamburger Lieblingsläden: „Denn menschlicher Kontakt ist einfach wichtig.“

