Leipzig

Die Freude war dem Leipziger Messe-Chef ins Gesicht geschrieben. Am Freitag öffnet mit der Modell-Hobby-Spiel die erste große Publikumsschau nach anderthalb Jahren Corona-Pause. „Das ist für uns kein Probelauf, sondern die neue Normalität“, frohlockte Martin Buhl-Wagner. „Es ist ganz großartig, jetzt wieder Leben in den Hallen zu sehen.“

In den vergangenen Wochen seien schon neun Fachveranstaltungen wie die Schmuckmesse Midora absolviert worden. Doch mit dem „größten Hobbyraum Deutschlands“ – wie die Modell-Hobby-Spiel auch genannt wird – kehre nun die erste Großveranstaltung zurück, die vor der Pandemie locker 100.000 Besucherinnen und Besucher zählte.

Partner Pferd und Buchmesse gesichert

Auch die nächsten Höhepunkte seien bereits gesichert und stünden gemäß der sächsischen Corona-Schutzverordnung nicht mehr unter dem Vorbehalt, vielleicht doch noch in letzter Sekunde abgesagt zu werden, betonte Buhl-Wagner. So finde im Januar 2022 wieder der Deutsche Tierärztekongress in Leipzig statt, im Februar die Haus-Garten-Freizeit und im März die Partner Pferd sowie die nächste Buchmesse. „Die Vorbereitungen sind voll im Laufen.“

Grundlage für diese Pläne bilde ein von der Messe selbst entwickeltes Hygienekonzept namens „Safe Expo“. Dazu gehören leistungsfähige Raumluftanlagen, breitere Gänge, besondere Reinigungen, Maskenpflicht und die 3G-Regel (getestet, genesen oder geimpft) für alle Personen ab dem siebten Lebensjahr. Tickets (Tageskarte 12, ermäßigt 9, Kinder von 6 bis 12 Jahren 5 Euro) können nur online unter www.modell-hobby-spiel.de/tickets sowie in Vorverkaufsstellen erworben werden. „Dadurch entfällt eine Registrierung an den Tageskassen. Wir wollen es den Besuchern so unkompliziert und angenehm wie möglich machen“, sagte Buhl-Wagner. Wie gewohnt, dienten die Tickets zugleich als Fahrschein für den öffentlichen Nahverkehr.

Bis zum Messestart am Freitag bauen unter anderem Robert Reinke (48, links) und Oliver Kühn (28) in der Halle 3 eine riesige, skandinavische Landschaft für Modellbau-Trucks auf. 800 Kubikmeter Erde und anderes Material werden dafür verwendet. Quelle: Andre Kempner

320 Aussteller aus elf Ländern haben sich für die Modell-Hobby-Spiel angekündigt. Da die Schau vom 1. bis 3. Oktober nicht nur ein Neustart, sondern zugleich die 25. Ausgabe der beliebten Publikumsmesse ist, wird sie am Freitag ab 9.30 Uhr mit der Brass-Band Hot Staff und einer Truck-Parade des Vereins RC Modellbaufreaks Leipzig durch die Glashalle eröffnet. „Es wird höchste Eisenbahn, dass wir wieder direkten Kontakt zu allen Modellbau-Fans haben“, meinte Robért Reinke. Er baute am Dienstag in der Halle 3 bereits mit anderen RC-Mitgliedern an einem 2300 Quadratmeter großen Landschaftsparcours, in dem es vom Tunnel über Berge und Seen bis zur riesigen Brücke an nichts fehlen wird.

Highway-Koloss im Original zu sehen

„Es ist die größte Anlage, die wir je hatten. Wir verbauen dafür 800 Kubikmeter Erde und anderes Material“, erklärte Reinke. Zum Beispiel demonstrierten dort täglich um 14 und 16 Uhr Feuerwehr-Modellbauer, was nach einer Havarie in einem Chemiewerk passiert. Der einzige Truck, der in dieser Halle nicht mit Strom fährt, traf ebenfalls gerade ein. Dabei handelt es sich um die originale amerikanische Zugmaschine Peterbuilt 379, bekannt aus der DMAX-Serie „King of Trucks“. Der Highway-Koloss gehört jetzt dem Leipziger Carsten Heblich, der ihn auf der Messe präsentiert.

Zu den gewaltigen Ausstellungsstücken gehören auch zwei Hubschrauber der Bundeswehr, ein Segelflugzeug aus Taucha oder ein BMW M3 von der Deutschen Touren Meisterschaft (DTM). Auf der „größten Indoor-Flugfläche Deutschlands“ in Halle 4 finden regelmäßig Flugshows statt. Nebenan rauschen Modell-Motorboote des Vereins nauticus durch ein Wasserbecken. In der Glashalle finden Puzzle-Wettkämpfe und die Deutsche Yoyo-Meisterschaft statt. Dort steht auch eine 2,5 Meter hohe und elf Meter lange Skateboard-Rampe, die Szenegröße Andreas „Schützi“ Schützenberger entworfen hat. Gleich nebenan setzt der aus „Kings of Xtreme“ bekannte Mountainbike-Profi Nils Gehrke bei seinen Shows die Erdanziehung außer Kraft.

Bausets für Roboter und Teddys

Weltraumforscher und Tekkie-Freunde können am Gemeinschaftsstand von IHK Leipzig und der Hochschule HTWK Roboter bauen, programmieren und testen. Vom Teddy-Bastelpaket über Trendschmuck aus Amaraperlen bis zum Jubiläumsschmuckbogen der LVZ-Post im Philatelisten-Bereich findet sich für jedes Hobby etwas, versprach Heike Fischer, die die Modell-Hobby-Spiel leitet. „Neben zahlreichen bekannten Spieleherstellern sind auch 70 Vereine dabei, die viel Herzblut in ihre Arbeit stecken und es während der Pandemie oftmals sehr schwer hatten.“ Deshalb gebe es nun erstmals eine Vereine-Lounge mit Fachvorträgen und Kontaktangeboten.

180 Partner zählt das Netzwerk Dampfbahn-Route Sachsen. Per Tieflader haben sie einen 17 Tonnen schweren und sehr fahrtüchtigen Nachbau der ersten Schmalspurbahnen im Erzgebirge nach Leipzig gebracht. „An der Lokomotive IK Nr. 54 wird ein königlich-sächsischer Eisenbahner über die Geschichte der Schmalspurbahnen und touristische Angebote unseres Netzwerks informieren“, erläuterte Projektleiter Christian Sacher. Ringsum sollen in der Halle 3 gleich neun verschiedene Welten von Modell-Eisenbahn-Bauern zu bewundern sein. Geöffnet sind die Stände am Freitag und Sonnabend 10 bis 18 Uhr, am Sonntag 10 bis 17 Uhr.

Von Jens Rometsch