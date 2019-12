Modellregion Leipzig: Kommt das 365-Euro-Ticket?

Leipzig

Es könnte die Geburtsstunde für ein deutlich besseres Angebot bei Bussen und Bahnen in der Region Leipzig sein: Nach LVZ-Informationen will Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer ( CSU) noch kurz vor Weihnachten Näheres zur Förderung des Öffentlichen Personen-Nahverkehrs (ÖPNV) bekannt geben. Leipzig hat beste Chancen, dabei zu einer der vom Bund geförderten Modellregionen zu werden.

Wichtiger Punkt im Klimapaket

Erst vor wenigen Wochen hatte die Große Koalition aus CDU und SPD in ihrem Klimapaket angekündigt: „Die Bundesregierung wird zusätzlich zehn Modellprojekte zur Stärkung des ÖPNV unterstützen, zum Beispiel die Einführung von 365-Euro-Jahrestickets.“

Seitdem warfen etliche Städte oder Kommunalverbände ihren Hut in den Ring. Denn es geht bei dem Thema nicht nur um die Flatrate von einem Euro pro Tag, sondern auch um emissionsarme Fahrzeuge und leistungsfähigere Verkehrsnetze.

Prüfauftrag aus Leipzigs Stadtrat

Der Leipziger Stadtrat hatte im Mai 2019 auf Antrag von Linken und SPD beschlossen, die Einführung eines 365-Euro-Tickets konkret zu prüfen. Im ersten Quartal 2020 muss Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD) ein entsprechendes Konzept vorlegen – samt Kostenberechnungen und Ansätzen für die nötige Integration ins Netz des Mitteldeutschen Verkehrsverbundes (MDV).

Jung schreibt Brief an Scheuer

Am 27. September 2019 – dem Tag, als die Eckdaten des Klimapakets vorgestellt wurden – schrieb Jung einen Brief an Scheuer. Dabei meldete er „nachdrückliches Interesse“ der größten und am schnellsten wachsenden Stadt in Ostdeutschland für die Aufnahme in die Gruppe der zehn Modellprojekte an. Selbst wenn nur eine „temporäre ­Erprobung“ des 365-Euro-Jahres­tickets vom Bund gefördert werde, sei Leipzig dafür ideal geeignet.

„Wir müssen heute an die Mobilität der Zukunft denken, damit wir morgen nicht im Stau stehen“, bekräftigte Jung dies am Dienstag. „Gute Verkehrskonzepte sollten alle Interessen vereinen: Bus, Bahn, Auto, Rad, Fußgänger und die Umwelt.“

Durch die sogenannte Südsehne entlang des Schleußiger Weges und der Kurt-Eisner-Straße wollen die Leipziger Verkehrsbetriebe den City-Verkehr entlasten und eine schnelle Anbindung nach Markkleeberg schaffen. Dabei könnten auch fahrerlose Shuttles und sehr große Elektro-Busse zum Einsatz kommen. Quelle: LVB

Ähnlich hatten zuvor schon verschiedenste Stadtratsfraktionen geklungen. So verwies die Linke, die in Leipzig gemeinsam mit der CDU einen Verzicht auf Erhöhungen bei den Fahrscheinpreisen durchsetzen konnte, dabei auch auf die niedrigen Durchschnittseinkommen der Messestädter. Der Kauf eines 365-Euro-Jahrestickets wäre freiwillig. Derzeit kostet ein Jahresabo fürs Stadt­gebiet bei den Leipziger Verkehrsbetrieben ( LVB) 646,80 Euro.

Grünes Licht für Forschungsvorhaben

Da bei einer Einführung der neuen Günstig-Flatrate viele Stammkunden wechseln würden und auch andere Tarifangebote anzupassen wären, rechnen die LVB in diesem Fall mit Einnahmeverlusten von 20 bis 30 Millionen Euro pro Jahr. Hinzu kämen weitere Kosten für ein größeres Angebot und beschleunigten Netzausbau , so Geschäftsführer Ulf Middelberg. „Wenn der Bund das alles maßgeblich mitfinanziert, können wir ein 365-Euro-Ticket sehr schnell umsetzen“, sagte er. Schon sicher sei, das Minister Scheuer am 19. Dezember grünes Licht für zwei Förderanträge der LVB zu neuen Forschungsprojekten im Verkehrsbereich geben wird. Deren Volumen: neun Millionen Euro plus X.

Straßenbahnen bald 2,40 Meter breit

Falls die Bundesregierung Leipzig zu einer von zehn deutschen Modellregionen für ein 365-Euro-Jahresticket kürt, könnten die LVB sofort mit den entsprechenden Planungen beginnen, erläuterte Middelberg weiter. „Wir haben bereits unsere Ausbildungskapazitäten bei den Fahrerinnen und Fahrern verdoppelt, arbeiten ganz intensiv an der Umstellung auf 2,40 Meter breite Straßenbahnen für die Hauptachsen“, nannte er einige Beispiele.

Starttermin frühestens Ende 2021

Allein für die breiteren Bahnen, die deutlich mehr Passagiere aufnehmen können, seien Investitionen von 550 Millionen Euro nötig. Im Frühjahr 2020 wollen die LVB gemeinsam mit den Görlitzer Verkehrsbetrieben dazu erste Ausschreibungen starten. „Wenn neben dem Freistaat Sachsen auch der Bund fördert, ließen sich natürlich einige ohnehin geplante Investitionen vorziehen.“ Etwa beim Netzausbau könnten dann sofort neue Planungen für den Leipziger Norden oder die Südsehne entlang des Schleußiger Weges in Gang gesetzt werden“, so Middelberg.

Noch seien aber keine Details zum Umfang der Bundesförderung für die Modellregionen bekannt. Fachleute gehen davon aus, dass sich ein 365-Euro-Jahresticket in Leipzig frühestens zum Fahrplanwechsel Ende 2021 einführen ließe.

