Modernste Technik für die Baby-Boomtown: neue Kreißsäle am St. Georg eröffnet

Um eins vorwegzunehmen: Symbolisches Durchtrennen irgendwelcher Bänder oder Schnüre hat man sich verkniffen. Das passiert ja eh dauernd im Eltern-Kind-Zentrum des St.-Georg-Klinikums, das am Freitagmittag mit landesministerieller Präsenz sowie dankbaren und respektvollen Worten verschiedener Verantwortungsträger vor dem Haus 20 eröffnet und anschließend besichtigt wurde.

Ganz leicht, das räumt Klinikum-Geschäftsführerin Iris Minde am Mikrofon ein, war die Geburt für vier neue Kreißsäle und eine moderne Neonatologie nicht. Planung und Vorbereitung dauerten ein paar Jahre und die Bauzeit rund zwölf Monate. Weil die Umbaumaßnahmen in den laufendem Klinik-Betrieb gebettet werden mussten, habe das beim Personal einige Nerven gekostet. „Für die Geduld bei allen möchte ich mich herzlich bedanken“, betont die Chefin, „ich bin stolz, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieses umfangreiche Projekt so gut gestemmt haben“.

Gegenseitige Anerkennung

Mehrfach geht es in den Ansprachen auf der Wiese des Areals unter Quadratzelten um die auf Gegenseitigkeit beruhende Anerkennung des Geleisteten, um gute Kommunikation zwischen den Beteiligten und weitere Investitionen in die Zukunft des Standorts Leipzig. Wie wichtig die sei, zeige momentan die Corona-Krise, merkt Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) an – „wir werden auch mit Blick auf die medizinische Infrastruktur alles tun, auch um diese wunderbare Stadt noch lebenswerter zu machen“.

Die aktuelle Eröffnung beschließt den 4,2 Millionen Euro teuren ersten von drei Bauabschnitten am Eltern-Kind-Zentrum. Bis zum Sommer 2021 sollen der Umbau der Kinderintensivstation und Intermediate Care sowie die gynäkologische Bettenstation und eine Pränatal-Ambulanz folgen. Anfang Juli entscheidet der Landtag über eine 100-Millionen-Euro-Spritze für die weiteren Investitionen am St. Georg.

Leipzig ist Geburten-Hauptstadt

Gesundheitsministerin Petra Köpping ( SPD) hebt den Boomtown-Status der Stadt auch hinsichtlich der stabilen Geburtenrate hervor: Mit rund 6500 Neuankömmlingen pro Jahr ist Leipzig Sachsens Geburten-Hauptstadt. Auch Köppings zwei Enkelkinder kamen übrigens im St. Georg zur Welt, und vor vier Jahren wurde hier der Sohn von Torsten Bonew ( CDU), Aufsichtsratsvorsitzender des Klinikums sowie Bürgermeister für Finanzen, entbunden.

Bonew lobt das Gesundheitssystem in Pandemie-Zeiten, in der auch das St. Georg mit seiner Isolierstation eine große Rolle spielt; es habe geholfen, die Kontrolle über das Virus zu behalten, „auch wenn es natürlich ärgerlich bleibt, wenn manche vier Monate auf einen Facharzttermin warten müssen“, räumt er ein.

Schläfrigkeit beim Pressetermin

Nach symbolischer Großschlüssel-Übergabe an Uwe Köhler, Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe, und Christian Geyer, Leiter des Zentrums für Kinder- und Jugendmedizin, führt Köhler die Repräsentanten des Landes und später die Leipziger Stadträte durch das Perinatalzentrum Level 1: Vier neue Kreißsäle – einer mit Entbindungswanne und einer mit Geburtsrad –, dazu ein moderner Sectio-Saal (also für Kaiserschnitte) mit benachbartem Frühchen-Übergabe- und einem Aufenthaltsraum.

Ihren ersten offiziellen Medientermin erledigen Nino und Ben in ein wenig schläfriger Gelassenheit: In Anwesenheit von Pressemenschen erhalten die per Kaiserschnitt in die Welt geholten Jungs samt ihrer Mütter Kristel Baumgartner und Jeannine Manthey den Segen von Landesvater und Gesundheitsministerin.

Modernste Technik

Der Weg zur Neonatologie ist durch die direkte Verbindung denkbar kurz. An nun elf statt zuvor sechs neonatologischen Plätzen plus fünf direkt angebundenen Überwachungsplätzen können Frühgeborene und kranke Neugeborene bestmöglich und mit modernster Technik versorgt werden. Dafür dankbar sind die frisch gekürten Eltern Nancy Knye und Maximilian Walther; das Klinikteam kümmert sich um dessen vier Wochen vor dem errechneten Termin geborenen Sohn Leon. „Wir fühlen uns hier gut aufgehoben und sind froh, wenn wir unser Kind bald in den Arm nehmen können“, sagt Knye. Und sicher sehr bald darf – oder muss – Leon einen gelben Body tragen, den Kretschmer ihm hinterlassen hat. Aufschrift: „Neues aus Sachsen“.

