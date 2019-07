Leipzig

Das Boconcept Möbelhaus im Städtischen Kaufhaus am Neumarkt muss schließen. Wahrscheinlich werde das Geschäft in der nächsten oder übernächsten Woche letztmals öffnen, teilte Insolvenzverwalter Harald Heinze mit. Der Abverkauf läuft bereits. Derzeit sind am Standort neben Aushilfen nur noch zwei Leute beschäftigt, früher waren es sechs. Das Möbelhaus öffnete im Sommer 2015; es verkauft höherwertige dänische Möbel.

Verluste in Dresden schlagen auf Leipzig durch

Die Betreibergesellschaft hatte im Juni einen Insolvenzantrag stellen müssen. In wirtschaftliche Schieflage geriet das Leipziger Möbelhaus durch eine verlustreiche Expansion nach Dresden. Das dort erst Mitte 2017 eröffnete Möbelhaus musste bereits im September 2018 wieder schließen. „Die Verluste in Dresden schlugen teilweise auf das Leipziger Geschäft durch“, sagte Heinze. Die Bemühungen um eine Sanierung waren gescheitert. Auch ein Nachfolger fand sich nicht. Nun verschwindet die Marke aus Sachsen.

Einerseits habe die Dresdener Filiale zunächst Kunden aus Leipzig abgezogen, erläuterte Insolvenzverwalter Heinze. Andererseits hätte sich auch die Schließung des Karstadt-Parkhauses negativ ausgewirkt.

Von bm