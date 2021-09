Möglicher Sprengsatz an Leipziger Schule entdeckt

Leipzig

In der Nähe der Lessingschule im Zentrum-West ist am Donnerstag ein mutmaßlicher Sprengsatz gefunden worden. Wie eine Sprecherin der Leipziger Polizei gegenüber der LVZ erklärte, wurde das Gelände rings um den Fundort weiträumig abgesperrt.

„Um 12.14 Uhr haben wir eine Meldung erhalten, dass am Pontiatowskiplan in unmittelbarer Nähe zur Schule eine Unkonventionelle Spreng- und Brandvorrichtung (USBV) entdeckt wurde. Kriminalpolizei und Spezialisten sind bereits informiert“, so Behördensprecherin Dorothea Benndorf.

Am Nachmittag verlautete aus der Polizeidirektion, dass der Schulbetrieb regulär weitergehe, „nur der Schulhof wurde geräumt“, erklärte ein Polizeisprecher. Zuerst wurde kolportiert, auch das Schulgebäude sei evakuiert worden.

Ferner heißt es, dass Eltern gebeten werden, ihre Kinder nach dem Unterricht von der Schule abzuholen. Dem Polizeisprecher zufolge wird der Pontiatowskiplan von Schulkindern häufig genutzt, um den Heimweg anzutreten. Dieses Gelände sei jetzt aber abgesperrt.

Aktuell gebe es noch keine Erkenntnisse, inwieweit es sich um einen echten Sprengsatz handelt. In den vergangenen Wochen waren mehrfach im Leipziger Stadtgebiet selbstgebaute Sprengsätze gefunden und worden, nachdem es in den vergangenen Monaten mehrfach zu Detonationen gekommen war.

Von Matthias Puppe/Florian Reinke