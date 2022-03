„Eine gute Idee“

Leipzig

Das Leben ist teurer geworden in den vergangen Wochen und das betrifft im Grunde jede und jeden. Nun will die Bundesregierung aushelfen: Wegen der stark gestiegenen Sprit- und Energiepreise hat sich die Koalition am Donnerstag auf umfangreiche Entlastungen für Bürgerinnen und Bürger geeinigt. So soll es ein Neun-Euro-Monatsticket für Bus und Bahn geben. Das bedeutet, Bürgerinnen und Bürger könnten drei Monate lang für je neun Euro den öffentlichen Personennahverkehr in Leipzig und Umgebung nutzen. Zum Vergleich: Aktuell kostet ein Monatsticket in der Messestadt 82,10 Euro. Wenn das kommt, steigen dann alle Leipzigerinnen und Leipziger auf den öffentlichen Nahverkehr um?

„Neun Euro, das wäre eine andere Sache“

André Nebel (36), Teamleiter der Poststelle am Universitätsklinikum Leipzig: „Wenn ich innerhalb der Stadt irgendwo hin muss, überlege ich immer: Zahle ich drei Euro für die Bahn oder nehme ich das Fahrrad? Dann nehme ich natürlich immer das Rad. Neun Euro, das wäre eine andere Sache. Da würde ich nicht mehr groß überlegen, sondern öfter die Bahn nutzen.“

Andrea Jansohn, Rentnerin: „Das würde mir tatsächlich nutzen. Denn ich ziehe bald aus dem Zentrum raus ins Umland. Dabei liebe ich Leipzig und würde gerne weiterhin mindestens ein bis zwei Mal in die Stadt fahren. Ein Rentner-Ticket ist sehr teuer und über das Autofahren denke ich aus Nachhaltigkeits-Gründen sowieso schon seit Längerem nach. Und parken muss man ja auch irgendwo. Da werden garantiert auch andere Leute ihre Autos stehen lassen.“

Andrea Jansohn Quelle: Wolfgang Sens

Jolie Haase (17), Schülerin: „Ich würde mich schon freuen. Die Straßenbahn nutze ich jeden Tag, um zur Schule zu fahren. Deshalb habe ich ein Monatsticket, das zahlt meine Mama.“

Die Schülerin Jolie Haase (17) und ihr Freund Moritz Waschkies (17) Quelle: Wolfgang Sens

Nahverkehr zu teuer

Theodor Schiel (26), studiert Physik und Musik auf Lehramt an der Uni Leipzig: „Ich bin immer für gute Möglichkeiten, was den öffentlichen Nahverkehr betrifft. Im Moment betrifft mich das aber persönlich nicht, weil ich schon ein Semesterticket von der Uni habe. Aber meine Schwester würde das bestimmt nutzen. Die nimmt den Nahverkehr oft nicht, weil ihr das zu teuer ist.“

Theodor Schiel (26), studiert Lehramt an der Universität Leipzig. Quelle: Wolfgang Sens

„Eine gute Idee“

Anna Hochhalter, 34, selbstständige Unternehmerin: „Ich nutze die Bahn oder den Bus eigentlich gar nicht. Mein Unternehmen ist im Paunsdorf Center, da fahre ich immer mit dem Auto hin. Ansonsten nehme ich innerhalb der Stadt das Fahrrad. Aber das Ticket ist eigentlich eine gute Idee. Wenn die Spritpreise weiter so steigen und sich das nicht mehr lohnt, wäre das auch eine Option für mich.“

Anna Hochhalter (34) Quelle: Wolfgang Sens

Von Friederike Pick