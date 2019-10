Das aktuelle Verkehrschaos im Leipziger Süden dürfte bald noch etwas schlimmer werden. In den Herbstferien will die Stadtverwaltung die viel befahrene Wundtstraße in Richtung City zur einspurigen Trasse machen – und zwar ab der Richard-Lehmann-Straße und dies dauerhaft. Hier die Pläne im Detail.