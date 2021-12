Moralischer Booster im Advent: Leipziger Kirchen machen Hoffnung und Mut

Leipzig

Wie lange noch drückt die Infektionslage auf Gemüt und Existenzen? Auch die Kirchen können keines der großen Fragezeichen auswischen, doch sie versuchen, dem Pragmatismus des Staates Ideelles entgegenzusetzen – mit seelsorgerischer und moralischer Unterstützung. Die jüngste Aktion beginnt am Mittwoch mit dem digitalen Weihnachtskalender der Kirchen.

Lüder Laskowski steht auf dem Leipziger Marktplatz, von dem die kürzlich aufgebauten Buden wegen der pandemischen Lage wieder verschwunden sind. „Der Weihnachtsmarkt fällt aus, aber vielleicht verbindet uns der Gedanke, dass wir alle gemeinsam im Advent stehen“, sagt der Pfarrer, der kirchliche Arbeit in neuen Stadtquartieren im Evangelisch-Lutherischen Kirchenbezirk Leipzig entwickelt. Ihm und allen Verbündeten geht es darum, mit Geschichten, Erzählungen und Bildern Mut machen. „Jeden Tag ein Stück Hoffnung“ heißt daher das Projekt, das alle 24 Stunden ein Video veröffentlicht.

„Viele Menschen erreicht“

Im vergangenen Jahr, dem ersten Corona-Winter, der ein übliches Weihnachtsfest kaltstellte, habe die Premiere des digitalen Weihnachtskalendern gut funktioniert. „Zunächst musste sich das herumsprechen, doch dann haben wir viele Menschen erreicht“, so Laskowski. Bis zum Heiligabend erschienen positive Impulse via Video auf der Seite www.adventskalender-leipzig.de sowie auf dem entsprechenden Youtube-Kanal. Höhepunkt war das gemeinsame Singen von „Stille Nacht, heilige Nacht“ am 24. Dezember. In diesem Jahr kann man übrigens auch auf der Seite der Rahn-Schulen virtuelle Türchen öffnen.

„Einen klaren Gedanken zu fassen, fällt gerade schwer“, bemerkt Elisabeth Muche. Neben Laskowski taucht auch die Leiterin der Leipziger Kontaktstelle der Katholischen Kirche im ersten Kalender-Video auf. Ermutigend findet sie, dass viele Menschen nicht aufhören, sich für andere einzusetzen. Am 24-teiligen Kommunizieren von Zuversicht beteiligen sich zahlreiche Gemeinden, Gruppen und Partner, darunter die Ordensgemeinschaft Dominikaner, das multikulturelle Musik-Ensemble „Klänge der Hoffnung“, das Wohnungslosenprojekt „Oase“ und der Rettungsdienst der Johanniter.

Kirche als Impfzentrum

Erst am vergangenen Sonntag, zum ersten Advent, hatte eine Corona-Impfaktion der sächsischen Kirchen für doppelte Symbolik gesorgt. Zum einen schwang der solidarische Geist der Montagsdemos von 1989 mit, zum anderen die Aussage: Während der Staat ein schwaches Bild in Sachen Krisenmanagement abgibt, kümmert man sich hier um die Menschen. In Leipzig funktionierten Nikolai- oder Propsteikirche ihre Räume zu Impfzentren um.

In Krisenzeiten geben Gotteshäuser und Glaube eine spirituelle Orientierungshilfe, eine Art moralischen Booster. „Wichtiger als die Bedeutung der Institution Kirche ist mir zur Zeit die Kirche als Gemeinschaft, die von der Hoffnung getragen wird“, sagt Lüder Laskowski. Aus Sicht des 48-Jährigen geht es jetzt um das „Beieinander bleiben, füreinander einstehen, aufeinander achten, das Leben schützen. Das ist der Sinn des Advents, und dafür steht dann auch Weihnachten.“

„Wir werden die Gerechten brauchen“

Superintendent Sebastian Feydt betont, dass „der christliche Glaube Menschen auf ihre Verantwortung anspricht“. Die mit dem virtuellen Adventskalender vermittelte Hoffnung soll dazu ermutigen. „Denn“, so prognostiziert Feydt, „wir werden sie in den kommenden Wochen brauchen: die Sanftmütigen, die Friedensstifter, die Gerechten, die Menschen mit offenen Herzen.“

In welcher Form und mit wie großer Präsenz Weihnachten gefeiert werden kann, bleibt unklar angesichts einer Pandemie-Rechnung, bei der ständig die Faktoren wechseln. „Die Lage ist sehr dynamisch. Aber wir ahnen, dass es eine große Herausforderung wird, bei den Menschen zu sein“, sagt Laskowski. Man könne aber auf Ideen und Erfahrungen aus dem vergangenen Jahr aufbauen. „Die Kirchen sind als Orte des Gebetes geöffnet, über Telefon, E-Mail und per Post bleiben wir in Kontakt. Nachbarschaftshilfe wird wieder wichtig werden.“

Und selbst wenn noch viel im Nebel liegt – es gibt auch Unumstößliches: „In den Kirchen werden Kerzen leuchten, sie werden uns eine Richtung geben und wärmen“, verspricht Laskowski und schiebt einen so simplen wie tröstenden Satz hinterher. „Weihnachten findet statt.“

Von Mark Daniel