Leipzig

Der mutmaßliche Mörder spricht von einer Art Notwehr: Im Prozess um den tödlichen Streit unter Hundehaltern in Leipzig-Neulindenau hat der Angeklagte Thomas S. (34) am Dienstag eine überraschende Erklärung für seine Bluttat abgegeben. Demnach sei er unvermittelt angegriffen worden und habe sich lediglich verteidigt. Fragen des Gerichts wollte er allerdings nicht beantworten.

„Ich bedaure sehr, was passiert ist“,, sagte der CNC-Laserbediener. „Ich hatte nie die Absicht, jemanden zu töten.“ Er schilderte, dass er an jenem 20. November 2020 mit dem Fahrrad unterwegs gewesen sei. In der Nähe seines Hauseingangs habe er das spätere Opfer Maik R. (52) und dessen Sohn (16) gesehen. „Ich sprach sie an, daraufhin schlugen sie auf mich ein“, behauptete der Angeklagte. „Der Jüngere umklammerte mich von hinten und würgte mich, während der Ältere weiter auf mich einschlug.“ Er sei auf seine Knie gerutscht. „Ich habe keine Luft mehr bekommen, mir wurde schwarz vor Augen. Ich hatte Angst um mein Leben.“

Am 20. November 2020: Nach der Bluttat in der Dr.-Hermann-Duncker-Straße sichern Einsatzkräfte den Tatort. Quelle: Einsatzfahrten Leipzig

In dieser Situation habe er sein Arbeitsmesser aus der Tasche gezogen und einmal nach vorn gestochen, ohne zu sehen, wohin. Der Jüngere habe dann zu dem Älteren gesagt: „Du hast ein Messer im Kopf.“ Das Opfer habe noch gesagt: „Das Messer stecken wir dem rein.“ Schließlich habe er selbst gesehen, dass er Maik R. mit seinem Messer in der Schläfe getroffen hatte, berichtete Thomas S., der seine Erklärung schriftlich vorbereitet hatte und im Prozess vorlas. Zu den Hintergründen der Gewalteskalation sagte der unter Mordverdacht stehende Mann nichts.

Die Tatversion des Angeklagten unterscheidet sich erheblich vom Vorwurf in der Anklageschrift. Laut den Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft ging es bei dem blutigen Streit im Bereich der Dr.-Hermann-Duncker-Straße um den nicht angeleinten Pekinesen von Maik R. und dessen Familie. Bereits am Vormittag sollen sich der Familienvater und Thomas S., der mit seinem Boxer-Mischling auf Gassirunde war, begegnet sein. Da gab es nach Aktenlage schon einen ersten Streit, eine kurze körperliche Auseinandersetzung.

Staatsanwalt geht von Heimtücke aus

Danach habe sich Thomas S. nach Auffassung der Anklagebehörde in seine Wut hineingesteigert. Als er am Abend gegen 18.30 Uhr Maik R. erneut im Viertel sah, soll er auf ihn zugerannt sein und sein Messer mit einer neun Zentimeter langen Klinge in dessen linke Schläfe gerammt haben. Das Opfer starb fünf Tage später auf der Intensivstation infolge seiner massiven Verletzungen.

So, wie es Staatsanwalt Torsten Naumann zum Prozessauftakt schilderte, war die Messerattacke alles andere als eine Verteidigungsaktion. Vielmehr habe Thomas S. die Arg- und Wehrlosigkeit seines Widersachers, gezielt ausgenutzt. Daher geht die Anklagevertretung auch vom Mordmerkmal der Heimtücke aus. Als unmittelbarer Tatzeuge soll in dem bis 22. Juni geplanten Prozess auch der Sohn des Opfers vernommen werden. Der Teenager hatte den todbringenden Übergriff auf seinen Vater mit ansehen müssen und noch versucht, den Angreifer abzuhalten.

Von Frank Döring