Mord an Nicole Z. in Leipzig: Tatverdächtiger sitzt in Psychiatrie

Steht ein Jahr nach dem brutalen Mord an einer 25-jährigen Frau der Fall womöglich kurz vor dem Abschluss? Wie die Staatsanwaltschaft am Freitag auf Nachfrage der LVZ bestätigte, besteht ein dringender Tatverdacht gegen einen 20-jährigen Mann. Noch fehlen den Ermittlern aber offenbar wichtige Zeugen zur endgültigen Aufklärung.

Der entstellte Leichnam von Nicole Z. war am 15. März 2020 kurz vor 17.30 Uhr von Passanten an den Gleisanlagen entdeckt worden. Umgehend rückte die Polizei mit einem Großaufgebot zum Schauplatz der Bluttat aus, sperrte den Bereich weiträumig ab. Experten sicherten am Fundort der Leiche zahlreiche Spuren, während die Feuerwehr das Areal mit ihrer Technik umfassend ausleuchtete.

Ermittler am Tatort auf dem Bahngelände an der Rosa-Luxemburg-Straße in Leipzig. Quelle: André Kempner

Der Körper der Frau wies nach Angaben der Polizei einige sichtbare Verletzungen auf, welche erste Vermutungen schnell bestätigten: Nicole Z. war Opfer eines Mordes geworden. So wurden erhebliche Kopfverletzungen festgestellt. Um die konkrete Todesursache herauszufinden, hatte der Ermittlungsrichter des Amtsgerichts auf Antrag der Staatsanwaltschaft die rechtsmedizinische Obduktion des Leichnams angeordnet.

Zum Ergebnis dieser Untersuchungen äußerte sich die Staatsanwaltschaft auf Anfrage allerdings nicht. „Dazu können aufgrund der noch laufenden Ermittlungen derzeit keine Angaben gemacht werden“, so Behördensprecher Andreas Ricken. Auch zur Frage, ob das verlassene Bahngelände, wo sich der Fundort der Leiche befindet, auch der Tatort ist, hüllen sich die Behörden weiterhin in Schweigen.

Das Areal liegt in der Nähe des Drogen-Hotspots Eisenbahnstraße. In jenem Viertel also, das Sicherheitsbehörden seit Jahren als einen der gefährlichen Orte Leipzigs einstufen – vor allem wegen häufiger schwerer Kriminalität wie Straftaten gegen das Leben, Drogenhandel, massive Körperverletzungen und Raub. Das alte Bahngelände mit vermüllten Baracken und Lokschuppen gilt auch als Rückzugsort für Süchtige und Obdachlose. Nach unbestätigten Informationen soll auch das Mordopfer in dieser Szene verkehrt und auf der Straße gelebt haben. Zu den näheren Umständen des Umfelds von Nicole Z. hüllen sich die Ermittlungsbehörden jedoch ebenfalls in Schweigen.

Können diese drei jungen Männer zur Aufklärung des Verbrechens beitragen? Quelle: Polizei Leipzig

Gleichwohl wollen Staatsanwaltschaft und Polizei die Öffentlichkeit nutzen, um Zeugen zu finden. Am Freitag veröffentlichten sie Aufnahmen einer Überwachungskamera. Sie zeigen drei junge Männer, die sich am 15. März 2020 zwischen 2.30 und 3.05 Uhr auf dem Bahnareal neben der Rosa-Luxemburg-Straße unweit des späteren Leichenfundortes aufhielten – wenige Stunden vor dem Auffinden des Leichnams. Ganz neu sind die Bilder der mutmaßlichen Mord-Zeugen nicht. „Die Aufnahmen liegen schon länger vor“, teilte Staatsanwalt Ricken auf Nachfrage mit. „Es wurde erst jetzt entschieden, diese zu veröffentlichen.“ Er betonte, dass es sich bei den gesuchten Personen nach den bisherigen Ermittlungen um Zeugen handelt.

Ohnehin haben die Ermittler inzwischen eine ziemlich genaue Vorstellung, wer das Gewaltverbrechen an der jungen Frau verübt haben könnte. Derzeit werde gegen einen 20-jährigen Mann ermittelt, so Ricken, da nach bisherigen Erkenntnissen ein dringender Tatverdacht gegen ihn vorliege. Allerdings befindet sich der mutmaßliche Mörder nicht in Haft, sondern ist in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht. „Weitere Angaben, insbesondere zum Beschuldigten und den Hintergründen der Unterbringung, können derzeit aufgrund der laufenden Ermittlungen und des Persönlichkeitsrechts des Beschuldigten nicht erfolgen“, erläuterte der Staatsanwalt.

Neben den drei abgebildeten Zeugen sucht die Mordkommission dringend nach Personen, die Hinweise auf diese unbekannten Männer geben können. Entsprechende Informationen nimmt die Kriminalpolizei über Telefon 0341 9664666 oder auf dem Hinweisportal (https://sn.hinweisportal.de/), wo auch Foto- und Videoaufnahmen hochgeladen werden können, entgegen.

