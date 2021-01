Rund eineinhalb Jahre hat die Suche gedauert, jetzt haben Polizisten einen Albaner festgenommen, der am 7. August vor der Gohliser Kneipe „Zum fröhlichen Zecher“ einen türkischen Mitarbeiter erschossen haben soll.

