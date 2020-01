Leipzig

„Vier Minuten noch. Kriegen wir das hin?“ fragt ein Mann durch die Lautsprecher. Noch herrscht Chaos. Stimmen übertönen einander in der abgedunkelten Regie. Dann ist es soweit: Der Bildschirm wird für einige Sekunden schwarz. Der Vorspann leuchtet auf: Ansetzen und Kippen – eine interaktive Impro-Krimi-Show.

Drei Stunden zuvor laufen die Vorbereitungen für diesen Moment noch auf Hochtouren. Im Erdgeschoss des „Noch besser Leben“ in Plagwitz werden Kameras positioniert, Kerzen angezündet und Kabel umgelegt. Die Bar dient an diesem Abend als Bühne eines Projekts, das Studierende der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kunst (HTWK) organisiert haben. Im Rahmen des Moduls sollen sie das Fernsehstudio der HTWK verlassen und sich den technischen Herausforderungen eines unbekannten Ortes stellen. „So kann sich niemand im fertig gemachten Studio ausruhen“, erklärt Medientechnik-Dozent Sebastian Gomon. Auch Professorin Gabriele Hooffacker vertraut den Leistungen ihrer Studierenden: „Wir sind hier, um Katastrophen zu verhindern. Den Rest erledigen sie alleine. Das Konzept haben sie sich selber ausgedacht, das Rundherum haben sie organisiert. Wir führen sie eigentlich nur an der Hand.“

Vorspiel

Nachdem im ersten Semester die Grundlagen vermittelt wurden, stand nun eine eigene Produktion auf dem Programm. Einige Monate liegen mittlerweile zwischen den ersten Vorbereitungen und der finalen Umsetzung. Die Studierenden richteten in der Zwischenzeit ihren Online-Auftritt ein, planten die Abläufe der Show und kümmerten sich um die Finanzierung. „Es gibt für das Modul kein festes Budget, das wir verplanen können. Das bedeutet für uns: Sponsoren suchen und Förderanträge stellen“, erklärt Studentin Michelle Hillebrand. Unterstützung erhielten sie in diesem Jahr unter anderem von Konsum, Warsteiner und dem Förderverein der HTWK.

Zusammen mit der Hilfe ihrer Förderer und der Improvisationsgruppe „Theaterturbine“ aus Leipzig konnten die Studierenden ihr Konzept schließlich umsetzen. Schon seit einigen Jahren gehört ein eigenes Projekt zum Modul dazu, doch in diesem Jahr haben sich die Studierenden etwas Neues überlegt: Die Zuschauer werden nicht mehr Ort dabei sein, sondern das Geschehen live von zu Hause aus verfolgen. Durch Vorschläge und Online-Abstimmungen kann das Publikum immer wieder in den Verlauf der Geschichte eingreifen. So wissen weder die Organisatoren noch die Schauspieler, wie dieser Abend verlaufen wird.

Die letzte Stunde

Rund 30 Leute verteilen sich während der Vorbereitungen auf mehreren Etagen. Sie überprüfen Einstellungen, sitzen in der Maske oder sprechen in Mikrofone. Mit Letzterem beschäftigt sich auch Anna Lena Giesert im zweiten Stock. Seit einigen Stunden hilft die Medientechnik-Studentin als sogenannte Stagehand bei all den Aufgaben, die vor der Produktion anfallen. Nachdem sie die Kerzen am Set angezündet hat, erzählt sie nun pausenlos über ihren Urlaub in Norwegen, um den Pegel des Mikrofons einzustellen. „Nicht aufhören! Du bist auch noch viel zu leise“, bekommt sie als Anweisung aus dem Hintergrund.

Als sie ihren Monolog nach einigen Minuten beenden kann, steht bereits die nächste Aufgabe an. Lea Quandt, die sich um die Bildregie kümmert, hat noch eine Stunde, um die übrigen zwei Kameras einzustellen. Wörter wie Weißabgleich, ISO- und Sättigungswert fallen, dann wird das Bild mal heller, mal wärmer oder grün. Sie drückt einige Knöpfe und bewegt einen Hebel vorsichtig hin und her, um die einzelnen Einstellungen der Kameras zu vergleichen. Es sind nur noch wenige Minuten bis zum Beginn des Stücks. „Oh, ich habe Angst“, murmelt Lea. „Viel Erfolg allen“, tönt es schließlich aus dem Lautsprecher. Dann ist es für einen Augenblick vollkommen still. Das Klassentreffen hat begonnen.

Nicht mehr lang, dann passiert ein Mord

Der Arzt Ulli, seine Frau Jessica, der Lehrer Freddy und Danilo, der Fernsehmoderator, sind die letzten, die noch in der Bar sitzen. Im Hintergrund spielt ein Mann auf dem Keyboard. Angetrunken unterhalten sie sich über alte Zeiten – und schon steht die erste Entscheidung an. Das Publikum stimmt nun ab, wie der Abend musikalisch starten soll. „Ihr habt entschieden“, erscheint wenig später auf einem Bildschirm in der Regie. Dann tanzen die Schauspieler zu Late-Night-Jazz. Barkeeper Karsten macht jedoch schnell klar: Er möchte schließen. Als er versucht, den schlafenden Danilo zu wecken, fällt dieser rücklings von seinem Stuhl. Arzt Ulli merkt schnell, dass ein Puls fehlt. Danilo ist tot.

Währenddessen gibt Lea im Sekundentakt Anweisungen an die verschiedenen Kameras: „ Kamera 1. Cut. Kamera 2, kriegst du ein besseres Bild von der Bar?“ Sie blickt gebannt auf den Monitor und wechselt zwischen den verschiedenen Perspektiven hin und her, während die Online-Redaktion bereits die nächste Abstimmung vorbereitet. Um den Fall des toten Klassenkameraden aufzuklären, wollen die Verbliebenen jemanden in die Bar zurückholen. Dabei können die über 100 Zuschauer zwischen Hausmeisterin Alex und Hippie-Aktivistin Jasmin wählen. Diese sitzt noch in der Regie – bereit, ihr Outfit dem Voting der Zuschauer anzupassen. Ein Regler wird auf einem der Mischpulte nach oben gezogen, dann schrillt eine Schulglocke. Mitten im Satz bleiben die Schauspieler wie festgefroren stehen. „Junge, das Stillhalten haben die aber geübt“, schreibt ein Zuschauer im Live-Chat. Der Einzige, der sich nun bewegt, ist Danilo. Er wird durch den Abend leiten, zu Entscheidungen aufrufen und diese verkünden. Einige Sekunden später liegt ein Ergebnis vor. Jasmin, die Aktivistin, wird gleich zur Gruppe dazu stoßen.

„Spring‘ am besten über die Bar“

Nachdem diese jedoch auch in neuer Konstellation keinen Fortschritt macht, kündigt Danilo eine Erinnerung an. Diese haben die Studierenden im Vorfeld gedreht. Währenddessen muss sich Lea bereits auf die Einstellungen der nächsten Szene konzentrieren. „ Kamera 4, Detailaufnahmen auf die Erdnussbehälter an der Bar“, schreibt der Ablaufplan vor. Denn durch die Erinnerung ist klar: Danilo hatte eine Nussallergie – und die Schale mit Nüssen an der Bar ist leer. Doch lange können die Zuschauer nicht grübeln, denn die nächste Abstimmung steht bereits an: „Wozu mutiert Barkeeper Karsten – Choleriker oder Heulsuse?“ Nach wenigen Minuten hat die Online-Redaktion ein Ergebnis. „Spring am besten über die Bar“, raunt Jaromir Kesten, der den Spielplan entworfen hat, in ein Mikrofon. Dann wird der Barkeeper innerhalb weniger Sekunden so wütend, dass ein Schmunzeln durch die Regie geht. Er klettert über die Bar und erzählt von alten Zeiten, in denen er zusammen mit Danilo Koks geschmuggelt hat.

„Gleich kommt der Turning Point“, raunt es in der Regie, während die vorletzte Abstimmung vorbereitet wird. Das Publikum muss entscheiden, ob die Gruppe Shots trinken oder einen Joint rauchen wird. Dann ertönt die Schulklingel. Danilo gibt dem Publikum noch einen Hinweis: „Offensichtlich haben alle ganz schön viel getrunken, denn sie können sich nicht mehr an Konny erinnern, der ganz unauffällig in der Ecke sitzt und Piano spielt.“ Währenddessen wird in der Regie bereits das Abstimmungsergebnis verkündet. Michelle Hillebrand, zuständig für die Online-Redaktion, klärt Jaromir auf. „Echt? Szenario B, alle umblättern!“, ruft dieser schließlich in die Runde. Dann holt die Schulglocke die Lebenden wieder zurück. Ein kurzer Blick auf den Bildschirm verrät: Die Klassenkameraden holen einen vorgedrehten Joint aus einer kleinen Tasche und pusten nacheinander dicken Rauch aus – außer Nichtraucher Ulli. Dann geht alles ganz schnell. Lea wechselt immer wieder die Kameraperspektiven. Zuerst fällt der Lehrer Freddy um, dann Barkeeper Karsten und schließlich auch Jessica. In der Regie wird nun die letzte Abstimmung vorbereitet. Wen ruft der übrig gebliebene Ulli an? Seine Mutter oder die Polizei?

Abspann

Viel Zeit hat Ulli mit seiner Mutter dann jedoch nicht. Noch während er versucht, das Geschehene zu erklären, steht eine Person im Hintergrund der Bar auf. Es ist Konrad, der zu Schulzeiten von seinen Mitschülern so fertig gemacht wurde, dass er nun rachsüchtig gemordet hat. Ein weiterer vorbereiteter Rückblick erscheint auf dem Bildschirm. Der Zuschauer kann nun sehen, wie Konny im Vorfeld die Filter der Zigaretten in Gift tränkte. „Jetzt wird’s aber uffreschend!“ stellt der Live-Chat fest. Konrad erstickt Ulli mit seinem Hut und spielt triumphierend auf dem Keyboard, mit dem er die letzte Stunde unaufhörlich und unauffällig für Hintergrundmusik gesorgt hatte. Ein letztes Mal ertönt die Schulklingel und überlässt Danilo das Schlusswort. „Puste die Kerze zum Ende aus“, raunt Jaro dem Schauspieler zu. Lea schaut auf die verschiedenen Kameras und gibt Anweisungen, um eine möglichst gute Perspektive auf diese zu bekommen. Dann ist es soweit. „Was für ein verrücktes Ende!“, sagt Danilo, dann dreht er sich um. Schnitt. Die Kamera schneidet genau dann, als er zum Auspusten ansetzt. Die Kerze erlischt, Rauch steigt auf. Lea atmet erleichtert auf, dann applaudiert die gesamte Regie.

Von Celine Schmock