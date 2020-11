Mordanschlag in Leipziger Uniklinik: Täter muss in Psychiatrie

Leipzig

Er hat nach Überzeugung des Gerichts eine Krankenschwester des Leipziger Universitätsklinikums (UKL) fast erstochen: Ein 27-jähriger Mann, dem die Staatsanwaltschaft versuchten Mord vorgeworfen hatte, muss auf unbestimmte Zeit in die Psychiatrie. Dies entschied die zuständige 1. Strafkammer, teilte das Landgericht Leipzig auf Anfrage mit. Der Prozess gegen Maik U. (27) hatte am 1. Oktober begonnen.

Die Staatsanwaltschaft ging davon aus, dass der gebürtige Duisburger am 31. Januar gegen 21.15 Uhr plötzlich mit einem Küchenmesser in der großen Haupthalle des UKL-Hauses 4 in der Liebigstraße 20 auftauchte. Dort soll er auf eine völlig überraschte Krankenschwester (53) losgegangen sein, die während des Dienstes mit einem Bereitschaftsarzt in ein Gespräch vertieft war. Neunmal soll der Angreifer mit der 12,5 Zentimeter langen Klinge auf die Frau eingestochen haben. Sie erlitt potenziell lebensbedrohliche Stichverletzungen im Rücken, an Oberkörper und Armen. Auch die Lunge und eine Niere wurden verletzt.

Anzeige

Dank Notoperation überlebt

Die Krankenschwester überlebte dank einer sofortigen Notoperation. Vier Tage lag sie auf der Intensivstation, bis Mitte Februar musste sie stationär im Krankenhaus behandelt werden. Auch die Langzeitfolgen sind beträchtlich. Bei bestimmten Bewegungen spürt sie noch immer Schmerzen, wie sie vor Gericht sagte. Außerdem ist sie seit der Messerattacke psychisch beeinträchtigt, leidet unter anderem an Angstzuständen.

Maik U. war kurz nach der Bluttat noch auf dem Klinikgelände gefasst und zunächst in Untersuchungshaft gebracht worden. Da blieb er allerdings lediglich drei Wochen, weil er dann aufgrund einer schizophrenen Erkrankung in eine psychiatrische Klinik verlegt wurde. Dort soll er nun nach Entscheidung des Gerichts auch bleiben.

Zweite Frau attackiert

Wie sich bei den Ermittlungen herausstellte, hatte er vor dem Zwischenfall im UKL gegen 21 Uhr im Umfeld seines damaligen Wohnhauses in der Windmühlenstraße eine 25-Jährige am Hals gepackt und versucht, mit einem Messer und einem Schraubendreher zuzustechen. Sie konnte entkommen, weil sie sich massiv wehrte und laut um Hilfe schrie.

Der 27-Jährige gilt wegen seiner Krankheit als schuldunfähig und kann daher nicht bestraft werden. Allerdings war die Strafkammer der Auffassung, dass der gelernte Gartenarbeiter infolge seines psychischen Zustands weitere erhebliche Verbrechen begehen könnte und er deshalb eine Gefahr für die Allgemeinheit darstellt.

Von Frank Döring