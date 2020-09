Mordanschlag vor Leipziger Innenstadt-Club: Angeklagte schweigen

Leipzig

Er wollte nur einen Streit schlichten und wurde deshalb um ein Haar getötet: Ein damals 19-jähriger Leipziger ist vor knapp zwei Jahren in der Leipziger Innenstadt Opfer von brutalen Schlägern geworden, die ihn bewusstlos prügelten und fast umgebracht hätten. Am Donnerstag begann der Prozess gegen drei tatverdächtige Afghanen. Dem Hauptangeklagten Hamid S. (20) wirft die Staatsanwaltschaft versuchten Mord vor, seinen Landsmännern Ali M. (19) und Nemat M. (19) gefährliche Körperverletzung.

Schläge und Tritte gegen den Kopf

Es war am 7. Dezember 2018 gegen 23 Uhr, als Paul L. (Name des Opfers geändert) mit Freunden am Einlass eines Clubs in der Leipziger Innenstadt wartete. Er bekam eine heftige Auseinandersetzung mit – laut Aktenlage waren „zwei Gruppen ausländischer Personen“ aneinandergeraten. Nachdem er sie aufgefordert hatte, damit aufzuhören, zog sich eine der Gruppierungen tatsächlich zurück. Ihre Widersacher gingen nun jedoch auf den Streitschlichter los, schlugen und traten wie von Sinnen auf ihn ein.

Anzeige

Anfangs hatte Paul L. den Attacken noch etwas entgegenzusetzen und nahm einen Angreifer in den Schwitzkasten, als er einen Faustschlag abbekam. Dann soll aber Hamid S. ihn mit einer Glasflasche am Kopf getroffen haben, sodass er zu Boden stürzte. Die Schlägerbande ließ noch immer nicht von Paul L. ab, traktierte ihn laut Anklage mit Faustschlägen und Tritten, vorwiegend gegen Kopf und Oberkörper.

Weitere LVZ+ Artikel

„Sittlich auf tiefster Stufe“

Das zwischenzeitlich bewusstlose Opfer erlitt unter anderem eine Jochbogen- und Jochbeinfraktur, einen Bruch des Bodens der Augenhöhle, eine Nasenbeinfraktur und Schädelhirntrauma 1. Grades. Paul L. wurde bis zum 13. Dezember im Uniklinikum stationär behandelt. Auch seine vier Freunde gerieten ins Fadenkreuz, wurden teilweise erheblich verletzt.

Hamid S. sei auf Paul L. losgegangen „aus Verärgerung, dass sich der 19-Jährige eingemischt hatte“, sagte Oberstaatsanwalt Ulrich Jakob. Er habe dabei auch tödliche Verletzungen billigend in Kauf genommen. Es stehe sittlich auf tiefster Stufe, jemanden anzugreifen, der anderen zu Hilfe kam. Die Anklagebehörde geht daher auch vom Mordmerkmal der niedrigen Beweggründe aus.

Urteile in erstem Prozess

Zum Auftakt des bis Mitte Oktober geplanten Prozesses schwiegen die drei Angeklagten. Gegen die Afghanen war bereits im Juli verhandelt worden, doch wegen der Erkrankung eines Verfahrensbeteiligten musste nun noch einmal von vorn begonnen werden.

Schon Anfangs des Jahres hatte der Gewaltexzess in der Petersstraße das Landgericht beschäftigt. Damals waren drei Afghanen(20, 21, 22) zu Jugendstrafen zwischen zweieinhalb und etwas mehr als drei Jahren verurteilt worden. Auch sie waren ursprünglich wegen versuchten Mordes angeklagt. Doch letztlich war ihnen nach Auffassung des Gerichts lediglich gefährliche Körperverletzung nachzuweisen.

Von Frank Döring