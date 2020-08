Mordermittlungen im Leipziger Clara-Zetkin-Park dauern an

Leipzig

Polizei und Staatsanwaltschaft setzen auch am Donnerstag die umfassenden Mordermittlungen im Leipziger Clara-Zetkin-Park fort. Der Inselteich, in dem vorige Woche die Leiche eines 68-jährigen Mannes entdeckt worden war, soll im Laufe des Tages weiter abgepumpt werden, teilte die Polizei am Morgen auf LVZ-Anfrage mit. Auch die weiträumigen Absperrungen würden daher zunächst bestehen bleiben.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wird das Gewässer seit Mittwoch so weit abgepumpt, dass nur noch ein sehr geringer Wasserstand gegeben ist, um hier anschließend nach Beweismitteln suche zu können. Nach welchen Gegenständen konkret gesucht wird, verraten die Ermittlungsbehörden weiterhin nicht.

Einsatzende noch ungewiss

Neben einem größeren Polizeiaufgebot sind auch Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks und der Feuerwehr am Tatort und übernehmen das Abpumpen des Wassers in das Elsterflutbett. Wie lange dies noch dauert, ist nach Angaben der Polizei noch offen. Mithin gibt es bisher auch noch keine gesicherten Prognosen, wie lange mit den Absperrungen im Park zu rechnen ist.

Der Leichnam des gewaltsam zu Tode gekommenen Mannes war am vorigen Donnerstag geborgen worden, fünf Tage später konnte die Identität des zunächst unbekannten Mannes zweifelsfrei ermittelt werden. Einen konkreten Tatverdacht gibt es bisher nicht. Die Leipziger Polizei bildete eine Erweiterte Mordkommission „Inselteich“mit bislang 16 Beamten.

