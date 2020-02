Mordversuch gegen Leipziger Dealer – Kopfschuss-Fall landet beim BGH

Leipzig

Drogen, Geld und ein Kopfschuss: Mit einer fast tödlichen Auseinandersetzung in der Leipziger Dealer-Szene muss sich jetzt der Bundesgerichtshof ( BGH) beschäftigen. Nachdem das Landgericht in einem Prozess um versuchten Mord zwei Tatverdächtige zu langjährigen Haftstrafen verurteilt hatte, legten die Verteidiger nach Gerichtsangaben inzwischen Revision ein.

Hinterhalt in Lößnig

Der Fall, um den es geht, liegt fast zwei Jahre zurück: Am 8. Mai 2018 soll einer der Angeklagten, ein 43-jähriger Türke, zwei Rauschgifthändler zu einem etwas abgelegenen Parkplatz im Leipziger Stadtteil Lößnig gelockt haben. Denn die beiden Dealer sollen einem Gerücht zufolge mit einer Tasche voller Geld in Leipzig unterwegs gewesen sein, um eine große Menge Drogen zu kaufen. Es war ein Hinterhalt: Denn die beiden Syrer Mohammad A. (28) und Chaliel A. (26), die an jenem Frühlingsabend gegen 23 Uhr am Parkplatz die Dealer erwarteten, wollten laut Anklage der rivalisierenden Gang lediglich das Geld abnehmen, immerhin rund 20 000 Euro.

Nach Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft soll Mohammad A. die Tür des BMW aufgerissen haben, um die Tasche, in der das Geld vermutet wurde, an sich zu bringen. Sein Bruder Chaliel A. habe währenddessen den Fahrer in Schach gehalten. Weil es zunächst misslungen sei, die Tasche zu bekommen, so die Tatvorwürfe der Anklagebehörde, habe Mohammad A. eine Pistole gezogen, aus nächster Nähe auf den Beifahrer gefeuert und das Geld geraubt.

Geschoss drei Zentimeter im Kopf

Ahmet Ö. (29) wurde im Kopf getroffen, das Geschoss drang drei Zentimeter tief ein. Dass er überlebte, hatte sehr viel mit Glück zu tun. So verfehlte ein weiteres Projektil den Fahrer des BMW, Hussein D. (31). Somit konnte dieser das Auto aus der Gefahrenzone bringen und mit dem lebensbedrohlich Verletzten, der im Koma lag, vom Tatort fliehen. Ärzte retteten bei einer Notoperation das Leben des Schuss-Opfers. Zum Prozessauftakt im Februar 2019 war eine lange Narbe auf seiner Stirn zu sehen.

Chaliel A. war nach Überzeugung des Gerichts an dem Überfall beteiligt, muss ebenfalls lange in Haft. Quelle: Kempner

Den Angeklagten warf die Staatsanwaltschaft versuchten Mord in zwei Fällen, gefährliche Körperverletzung, besonders schweren Raub sowie Waffenbesitz vor. Allerdings galt der mutmaßliche Schütze Mohammad A. als der Haupttäter, seinen Komplizen war lediglich schwerer Raub vorgeworfen worden.

Beschwerde wegen Haftentschädigung

Am Ende der etwa ein Jahr lang währenden Hauptverhandlung verurteilte das Schwurgericht Mohammad A. zu zwölf Jahren Haft. Chaliel A. muss für achteinhalb Jahre hinter Gitter, der dritte Beschuldigte wurde freigesprochen. Seine Verteidiger legten Beschwerde ein, weil zunächst keine Entschädigung für die Zeit der Untersuchungshaft gezahlt werden soll.

Im Fall der beiden Syrer geht das Verfahren ohnehin in die nächste Runde. Das Urteil soll vom BGH als höchster Instanz auf Rechtsfehler überprüft werden. Eine erneute Beweisaufnahme findet dabei aber nicht mehr statt.

Von Frank Döring