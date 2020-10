Mordversuch in 17 Fällen: Zehn Jahre Haft für Brandstifterin aus Leipziger Eisenbahnstraße

Leipzig

„Es war haarscharf und ein großes, großes Glück, dass wir hier nicht über Mord verhandeln müssen.“ Staatsanwältin Karin Schultrich wandte sich in ihrem Plädoyer direkt an die immer wieder weinende Angeklagte Claudia S. (32). An jene Frau, die vor fast zwei Jahren ein Wohnhaus in der Leipziger Eisenbahnstraße anzündete und am Donnerstag am Landgericht dafür wegen 17-fachen versuchten Mordes zu zehn Jahren Haft verurteilt wurde.

Täterschaft unbestritten

Ihre Täterschaft war vor Gericht unbestritten. Laut Anklage zündete Claudia S. in der Nacht des 26. November 2018 im Flur des Wohnhauses in der Eisenbahnstraße 115, in dem sie selbst Mieterin war, einen Stapel Werbeprospekte an. Von da breiteten sich die Flammen im Treppenhaus aus, griffen auf Wohnungen der ersten und zweiten Etage über. In Todesangst flohen Bewohner vor den Flammen aufs Dach oder sprangen aus dem Fenster in ein Luftpolster der Feuerwehr. Zwölf Menschen erlitten Rauchgasvergiftungen, der Sachschaden wurde auf 1,13 Millionen Euro beziffert.

Claudia S. war in einem ersten Verfahren am 7. Oktober 2019 von der 1. Strafkammer des Landgerichts zu 13 Jahren Haft wegen versuchten Mordes in 21 Fällen sowie besonders schwerer Brandstiftung und gefährlicher Körperverletzung in zwölf Fällen verurteilt worden. In diesem Prozess hatte sie die Tat schließlich zugegeben. Demnach hatte die Prospektverteilerin Streit mit ihrer Tante, die ebenfalls in dem Haus wohnte. Das Feuer soll sie gelegt haben, um von ihr wegzukommen. Das Kalkül der Brandstifterin: Durch die Flammen sollte das Haus unbewohnbar werden, wodurch sie vom Sozialamt eine neue Wohnung bekommen würde.

BGH kassiert erstes Urteil

Doch der 5. Strafsenat des Bundesgerichtshofs ( BGH) hob das erste Urteil im April 2020 in Teilen wieder auf, nachdem die Verteidigung der Angeklagten dagegen Revision eingelegt hatte. Die Bundesrichter erkannten nur 17 Fälle des versuchten Mordes an, denn so viele Hausbewohner waren in jener Nacht im Gebäude. Das Landgericht hatte jedoch auch vier Personen hinzugezählt, die sich zur Tatzeit besuchsweise in dem Haus aufgehalten hatten. Von deren Anwesenheit wusste Claudia S. aber nichts, so der BGH, sodass ihr in diesen Fällen auch kein versuchter Mord vorzuwerfen sei. Seit Mitte September beschäftigte sich eine andere Strafkammer mit dem Fall.

In dieser Neuauflage des Prozesses blieb Staatsanwältin Schultrich mit dem geforderten Strafmaß letztlich nur knapp unter dem früheren Urteil: Zwölf Jahre Freiheitsstrafe hielt die Anklagevertreterin noch immer für angemessen. Verteidigerin Dana Schwarz plädierte auf achteinhalb Jahre Haft, ihr Kollege Christian Friedrich auf eine Freiheitsstrafe „im deutlich einstelligen Bereich“.

Wegen mehrfachen Mordversuchs erneut verurteilt: Die Angeklagte Claudia S. (re.) mit ihrer Verteidigerin Dana Schwarz im Landgericht. Quelle: Kempner

Die 8. Strafkammer unter Vorsitz von Richter Carsten Nickel hielt insbesondere einen Punkt für strafverschärfend: Wie berichtet, war Claudia S. ursprünglich auch wegen eines Feuers am 23. Dezember 2017 im selben Wohnhaus angeklagt. Die Mieterin hatte die Tat stets abgestritten, aus Mangel an Beweisen ließ die Staatsanwaltschaft den Tatvorwurf des 18-fachen Mordversuchs wieder fallen. Dennoch hätte die Angeklagte bei diesem Ereignis erkennen müssen, was ein solcher Brand auslösen kann, so Nickel. Zwölf Bewohner und ein Feuerwehrmann hatten damals Rauchgasvergiftungen erlitten. „Sie wusste also ganz genau, welche Folgen das hat.“

Von Frank Döring