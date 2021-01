Leipzig

Kam es bei der Jagd nach einem gefährlichen Straftäter zu Kommunikationspannen zwischen den beteiligten Ermittlungsbehörden? Nach einer Schießerei im April vorigen Jahres ermittelt die Leipziger Staatsanwaltschaft gegen den Tunesier Aymen Abidi (25) wegen versuchten Mordes. Behörden in Italien, wohin der 1,80 Meter große Mann geflohen war, erachten den Nordafrikaner hingegen auch als Terrorverdächtigen mit Kontakten in dschihadistische Kreise. Dies berichten zumindest italienische Medien. „Zu einem terroristischen Hintergrund wurden wir bisher nicht informiert“, sagte Staatsanwalt Andreas Ricken auf LVZ-Anfrage.



Rückblick: Am 9. April kurz nach 15.30 Uhr fallen in der Leipziger Eisenbahnstraße mehrere Schüsse. Gegen 17 Uhr entdecken Polizisten in Tatortnähe einen 47-jährigen Serben mit erheblichen Verletzungen im Halsbereich. Unter dringendem Tatverdacht: Aymen Abidi. Ermittler kommen ihm in Delitzsch auf die Spur. Doch als Elitepolizisten des Spezialeinsatzkommandos (SEK) am 9. Juli gegen 6 Uhr einen Plattenbau in der Rudolf-Breitscheid-Straße stürmen, ist der Verdächtige bereits über einen Balkon getürmt.

Seither wird mit internationalem Haftbefehl nach dem Tunesier gefahndet. „Dieser beinhaltet, dass der Tatverdächtige bei Antreffen festzunehmen und auszuliefern ist“, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft. Am 22. Juli nahmen italienische Zielfahnder Abidi in Florenz fest, nachdem Beamte des sächsischen Landeskriminalamtes den Flüchtigen hatten ausfindig machen können. Der Fall schien gelöst: „Die Staatsanwaltschaft Leipzig stellte ein Auslieferungsersuchen an die italienischen Behörden", hieß es damals in einer Pressemitteilung. „Sobald die Auslieferung bewilligt wird, erfolgt die Überstellung des 25-Jährigen nach Deutschland.“

Kriminelles Helfer-Netzwerk

Doch dieser Optimismus war verfrüht. Nachdem er zu einer Anhörung vor dem Berufungsgericht in der toskanischen Hauptstadt war, gelang Abidi erneut die Flucht. Italienische Medien berichteten, dass er auf dem Parkplatz des Gerichtsgebäudes aus seinen Handschellen rutschen konnte, einen Polizisten schlug und über einen hohen Zaun in einen nahe gelegenen Park floh. Bis September schlug sich der Tunesier nach West-Sizilien durch. In der Provinz um die Küstenstadt Trapani traf er offenbar auf ein kriminelles Netzwerk, welches ihm Unterschlupf in einem kleinen Haus gewährte. Etwa einen Monat soll sich Abidi hier aufgehalten haben.

Medienberichte aus Italien schildern die letzten Tage der Flucht: Komplizen brachten den Tunesier am 28. Oktober in einen Schuppen, am 31. Oktober wurde er per Schlauchboot an die Küste seines Heimatlandes gebracht. Organisiert hatte die Flucht sein Landsmann Nouri E. (50), der auch ins Schleusergeschäft verstrickt sein soll. Dieser wurde vor einigen Tagen von einer Anti-Mafia-Einheit in Palermo verhaftet. Es heißt, Nouri E. wusste von Abidis mutmaßlichen Verbindungen zu terroristischen Kreisen, was ihn überhaupt erst veranlasst hätte, dessen Flucht zu ermöglichen.

Per Schlauchboot nach Tunesien

In Tunesien nahm ein Bekannter von Nouri E. den europaweit gesuchten Mann in Empfang. Anschließend soll das Boot mit illegalen Migranten zurück nach Italien gefahren sein, wurde aber von einer Marineeinheit abgefangen. Wie die renommierte Tageszeitung „ La Stampa“ schreibt, hatten Ermittler einen VW Passat von Nouri E. abgehört, als dieser am 1. November mit seinem Partner die Organisation der Flucht Revue passieren ließ. Demnach empfinde er keine Reue. Es sei ihm eine Ehre gewesen, dass sich jener Mann, dem eine Verurteilung wegen Terrorismus drohe, an ihn gewandt habe. Für die Leipziger Behörden ist dieser Aspekt völlig neu. „Hinsichtlich eines mutmaßlichen Terrorismusverdachts haben uns die italienischen Behörden bisher nichts mitgeteilt“, erklärte der Leipziger Staatsanwalt Ricken, „da war gar nichts.“ Von Aymen Abidi fehlt aktuell jede Spur.

