Mordversuch in Markranstädt: „Ich stech’ dich ab, das überlebst du nicht!“

Sie saßen auf dem Sofa und hörten Musik, dann zückte einer von ihnen ganz plötzlich ein Messer: Nach einer vollkommen unerklärlichen Bluttat in Markranstädt steht seit Freitag ein 45-jähriger Mann in Leipzig vor Gericht. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft gegen Markus S.: versuchter Mord in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung.

Drogen und Alkohol?

Es war am 19. Juli 2019 gegen 0.30 Uhr, als ein gemütlicher Abend unter Freunden plötzlich mit einem Blutbad endete. Nach Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft war Markus S. zu dieser Zeit gemeinsam mit seinen Bekannten Alexander T. (39) und Peggy K. in einer Wohnung in der Straße An der Schachtbahn in Markranstädt. Sie hatten es sich auf der Couch gemütlich gemacht, tranken wohl auch etwas.

Was dann geschah, dafür gibt es bis heute keine schlüssige Erklärung. Waren Drogen und Alkohol im Spiel? Staatsanwalt Moritz Diekmann schilderte zum Prozessauftakt, dass Markus S. auf einmal ein Küchenmesser mit zwölf Zentimeter langer Sägezahnklinge gezogen und damit auf den neben ihm sitzenden Alexander T. eingestochen habe. Und zwar mit einer derartigen Wucht, dass das Messer bis zum Schaft in der rechten Brust des Opfers steckte und eine Rippe brach. „Und, wie ist das?“, soll der Angeklagte seinen heftig blutenden Bekannten auch noch gefragt haben.

Rippe gebrochen

Dann habe er das Messer wieder herausgezogen, um erneut zuzustechen. Laut Anklage drohte er dem Schwerstverletzten dabei: „Ich stech’ dich ab, das überlebst du nicht!“ Doch Alexander T. konnte seine letzte Kraft aufbringen, um den Messerstich mit dem Arm abzuwehren. Nach einem Gerangel auf dem Boden soll Markus S. schließlich von seinem Kontrahenten abgelassen haben.

Alexander T. erlitt neben dem Rippenbruch unter anderem schwere Verletzungen an der Lunge. Ein Notarzt versorgte ihn noch am Tatort, dann musste er auf der Intensivstation notoperiert werden. Vier Tage wurde er im Krankenhaus stationär behandelt.

Aussage am nächsten Prozesstag

„Der Angeklagte wollte ihn verletzen und nahm auch in Kauf, ihn zu töten“, sagte der Staatsanwalt. Dabei habe Markus S. ausgenutzt, dass sein Bekannter in diesem friedlichen Moment beim Musikhören keinesfalls damit rechnete, dass jemand sein Leben beenden wollte.

Der mutmaßliche Messerstecher äußerte sich zum Prozessauftakt noch nicht zu den Tatvorwürfen. Sein Verteidiger Fabian Gerewitz kündigte allerdings eine Erklärung seines Mandanten für den nächsten Verhandlungstag am 27. Februar an. Die 1. Strafkammer des Landgerichts hat für den Prozess noch vier Termine geplant, ein Urteil könnte demnach am 25. März verkündet werden.

Von Frank Döring