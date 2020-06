Leipzig

Die Aktion ist erst zwei Wochen alt, läuft noch bis Mitte Juli – und ist schon am erklärten Ziel: Beim Crowdfunding für die wegen Corona in ihrer Existenz bedrohte Moritzbastei sind in der Nacht zum Donnerstag die avisierten 25 000 Euro erreicht worden. Aktuell wächst die Summe noch weiter.

Entsprechend groß ist die Erleichterung bei den Kulturmachern. „Wir freuen uns wie verrückt und sind zutiefst dankbar über so viel Unterstützung“, sagt Pressesprecher Torsten Reitler, der die Aktion angeschoben hat. „Das ist ein riesiger Vertrauensbeweis und eine große Motivation für das gesamte Team der MB“.

Programm nur auf Terrasse möglich

Von dem Geld wird im Juli auf dem Areal ein kulturelles Open-Air-Angebot realisiert, bestehend aus Konzerten, Theater und Kino. Damit sollen endlich wieder eigene Mittel zum Erhalt des Hauses erwirtschaften werden können. Die MB muss als Betriebs GmbH ohne öffentliche Förderung auskommen. Weil in den Räumen wegen der momentanen Beschränkungen kein Programm ohne finanzielle Einbußen möglich ist, bietet nur das Programm auf der Terrasse eine Perspektive.

Reitler und Team sind durch das jetzt schon erfolgreiche Crowdfunding erst einmal deutlich zuversichtlicher, was den Fortbestand angeht – zumal in den restlichen zwei Wochen noch einiges an Spenden dazukommen kann. „Wir rocken jetzt den MB-Kultursommer und gehen die weiterhin schwierige Lage mit frischem Mut an“, so der Pressesprecher.

Glücklich über soviel Unterstützung aus der Bevölkerung: Torsten Reitler, Sprecher der Moritzbastei. Quelle: André Kempner

Am vergangenen Wochenende hatten MB-Mitarbeiter wie auch viele andere Kulturmacher mit einer Aktion auf dem Augustusplatz auf ihre wirtschaftlich problematische Situation aufmerksam gemacht.

Von Mark Daniel