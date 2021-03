„Mosaik“ macht Musik: Leipziger Arzt komponiert Abrafaxe-Symphonie

Rostock/Leipzig

Eigentlich ist Vincent Strehlow Arzt. Der gebürtige Rostocker leitet die genetische Sprechstunde am Universitätsklinikum in Leipzig und berät zum Beispiel werdende Eltern zu Krankheitsrisiken ihres Nachwuchses. Diese Karriere schien jedoch nicht vorgezeichnet: Schon zu seiner Schulzeit in Rostock erlernte er am Konservatorium mehrere Instrumente wie Klarinette und Klavier und begann Instrumentalwerke zu komponieren. Er hätte Musiker werden können, doch nach dem Zivildienst entschied er sich für ein Medizinstudium. Die Liebe zur Musik ließ ihn jedoch nicht mehr los, er komponierte neben seiner Arbeit für verschiedene Orchester oder Filme.

Vincent Strehlow komponiert neben seiner Arbeit als Arzt. Quelle: VTR

Deutschlandweit bekannt wurde er, als er seine musikalische Begabung mit seinem zweiten Hobby verknüpfte, den Abrafaxen aus dem Mosaik-Comics. Schon lange fragte er sich, welche Instrumente welchen Comicfiguren entsprechen könnten. Der 1985 Geborene lernte Abrax, Brabax und Califax im Alter von zehn Jahren kennen und schätzen. Die drei Kobolde waren damals gerade im antiken Griechenland unterwegs. Für Vincent Strehlow gehören diese Hefte immer noch zu seinen liebsten.

Die Abrafaxe und die Welt der Musik Quelle: Verlag

Im Frühjahr 2013 war seine Idee so weit gereift, dass der Komponist Kontakt zu anderen Mosaik-Fans suchte, um zu erfahren, ob sie sich für solch eine Vertonung begeistern könnten. Das Interesse war da und Neugier geweckt: Wer konnte sich schon vorstellen, wie die Abrafaxe klingen? Man kannte die Stimmen aus dem Abrafaxe-Kinofilm (2001), hatte sie in Greifswald auf der Bühne des Theaters Vorpommern im Musical gesehen (2014), aber in einer Symphonie als Instrumente?

Berliner Mosaik-Verlag von der Idee begeistert

Diese Idee war neu. Das erkannte auch der Geschäftsführer des Berliner Mosaik-Verlags, Klaus D. Schleiter. Er unterstützte Vincent Strehlow von Anfang an und ermutigte ihn, seine Idee fertig zu entwickeln. Auf Veranstaltungen des Verlags wie dem Tag der offenen Tür konnte der junge Komponist Entwicklungsstände seines Werkes einem dankbaren Testpublikum vorstellen. Von Anfang an legte er Wert darauf, den Zuhörern zu erläutern, wie er bei seiner Komposition vorging und welches Instrument er für welche Figur gewählt hatte. So wird der kluge Brabax durch das Englischhorn, ein Holzblasinstrument aus der Familie der Oboen mit warmem, dunklen Klang dargestellt. Für den Draufgänger Abrax wählte Strehlow die lebhafte Klarinette und für den gemütlichen Califax das Fagott.

Zusammen mit der Querflöte für Califax’ intelligente Ratte bilden die vier ein harmonisch klingendes Holzbläserquartett. Insgesamt sind über 70 Musiker an 40 verschiedenen Instrumenten beteiligt.

Uraufführung in Rostock

Der erste Höhepunkt in der Geschichte der Abrafaxe-Symphonie war die Uraufführung mit der Norddeutschen Philharmonie im Großes Haus des Volkstheaters Rostock. Am 7. Mai 2017, einem Sonntag, war das Theater bis zum letzten Platz ausverkauft. In den fünf Sätzen „Abenteuer auf hoher See“, „Durch den Dschungel“, „Eldorado“, „Don Ferrando“ und „Im alten Rom“ erzählte das Orchester einem begeisterten, bunt gemischten Publikum eine zuvor nie gehörte Abrafaxe-Geschichte. Der Komponist ließ die Aufführung mit der Einblendung von passenden Grafiken aus der jahrzehntelangen Mosaik-Geschichte untermalen.

Die Abrafaxe machen Musik Quelle: Verlag

Jetzt, vier Jahre später, kann man dieses Abenteuer ganz neu erleben. Vincent Strehlow hat die Handlung, die seiner ursprünglichen Vision von der Geschichte entspricht, in Prosa ausgearbeitet. So ist ein richtiger kleiner Abrafaxe-Roman entstanden. Eine geheimnisvolle Schatzkarte führt die Abenteurer auf Spuren der Legende von „El Dorado“ nach Südamerika, bis in eine unterirdische Stadt des indigenen Volks der Muisca. Dort findet sie ihr alter Gegner Don Ferrando. Vor ihm und seinen Intrigen können sich die Abrafaxe und ihre neuen Freunde nur durch einen Zeitsprung in die römische Antike retten.

Dieses Abenteuer hat nicht nur alles, was die Abrafaxe auszeichnet, sondern bringt auch seinen eigenen Soundtrack mit. Einer Teilauflage des neuen Buchs „So klingt Abenteuer!“ liegt eine CD mit der Einspielung der Abrafaxe-Symphonie durch die Norddeutsche Philharmonie bei. So kann der Leser Satz für Satz Story und Musik parallel verfolgen.

Zusätzlich gibt der Komponist im zweiten Teil des Buches wissenswerte Einblicke in die Welt der Musik. Er erläutert anhand seines eigenen Werkes anschaulich, was Töne und Noten sind, welche Instrumente in einem Orchester mitspielen und wie alles in einer Symphonie zusammenwirkt. Hierzu kann man mit einem Smartphone und der kostenlosen App „Mosaik Magic“ auf vielen Seiten passende Hörbeispiele finden.

Von Michael Klamp