Leipzig

Mehrere Tausend Biker demonstrieren heute in Leipzig gegen drohende Motorrad-Fahrverbote. Die Fahrerinnen trafen sich gegen 10:30 Uhr am Parkplatz an der Neue Messe, um dann in einem Korso in die Innenstadt zum Augustusplatz zu fahren. Dort soll es am späten Mittag gegen 13 Uhr eine Kundgebung geben.

Motorradfahrverbote und Beschränkung der Lautstärke von den Maschinen waren vor allem im vergangenen Jahr nach einer Bundesratsinitiative diskutiert worden. Inzwischen gibt es vereinzelte Sperrungen stark frequentierter Strecken am Wochenende, umfangreichere Beschränkungen stehen aber derzeit nicht im Raum.

Motorraddemo in Leipzig: 10.000 Teilnehmer erwartet

„Das kann sich aber nach der Bundestagswahl schnell ändern, deswegen sind wir heute hier“, sagte Ingo Ondrey, der zur Demo aus Dessau angereist war und schon zum zweiten Mal in Leipzig dabei war. Schon im vergangenen Jahr hatte es eine Motorrad-Demo in der Stadt gegeben, die größte Deutschlands. 16.500 Teilnehmer hatten die Stadt damals lahm gelegt – wenn auch friedlich – und den Treffpunkt am Paunsdorfer Center überfordert. Für diesen Sonntag wurden 10.000 Teilnehmer von den Veranstaltern angemeldet.

Die meist berufstätigen Teilnehmer treiben vor allem mögliche Fahrverbote am Wochenende um, da sie fürchten, ihr Hobby dann gar nicht mehr ausüben zu können. Schwarze Schafe, die mit getunten Maschinen zu laut unterwegs seien, könnten nicht die Bestrafung einer ganzen Gruppe rechtfertigen.

Bikerdemo in Leipzig: Es drohen Verkehrseinschränkungen

„Vor allem die Gleichmacherei nervt. Alle und Jeder werden über einen Kamm geschoren – und das geht nicht. Wer gegen Gesetze verstößt, soll die Konsequenzen tragen. Aber man kann nicht ganze Strecken sperren oder komplette Fahrverbote verhängen, weil man die zu lauten Biker nicht herauspicken kann“, sagte Sven Leune (48), Veranstalter der Demo, im Vorfeld der LVZ.

Die Biker wollen von der Neuen Messe über die B2 und den Innenstadtring zum Augustusplatz fahren. Bis zum Nachmittag muss daher im gesamten Stadtgebiet sowie auf den umliegenden Autobahnen mit Verkehrseinschränkungen gerechnet werden.

Von Denise Peikert