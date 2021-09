Leipzig

Leipzig bekommt eine hochmoderne Auto-Waschstraße unweit der City. Die Mr. Wash Autoservice AG aus Essen hat dafür ein 1,8 Hektar großes Baugrundstück erworben, bestätigte Vorstandschef Richard Enning gegenüber der LVZ. Die Fläche befinde sich in der Wittenberger Straße 1/Ecke Berliner Straße – also diagonal gegenüber vom historischen Rundlockschuppen an der Rackwitzer Straße. „Wir wollen einen auch architektonisch anspruchsvollen Neubau errichten“, sagte der 60-Jährige. Vorbild sei die 35. Filiale der Kette, welche erst in diesem Frühjahr in Bonn eröffnet wurde.

Kapazität von 3000 Autos pro Tag

Mr. Wash entstand 1964 durch Joseph Enning. Er brachte damals die Idee vollautomatischer Waschstraßen aus den USA mit nach Deutschland. Das nach wie vor in Familienhand befindliche Unternehmen reinigt mittlerweile 7,5 Millionen Fahrzeuge pro Jahr – und zwar oft auch deren Innenraum.

In Bonn passiert das auf zwei Fließbändern im Obergeschoss einer gläsernen Halle. Die Gesamtkapazität liegt bei 3000 Fahrzeugen pro Tag. Auf dem Dach sitzt eine Photovoltaikanlage, die Strom für jährlich 100.000 Wäschen liefert. Das Wasser wird zum größten Teil aufbereitet und wiederverwendet. An den Fassaden wachsen 13.000 Pflanzen. 20 Millionen Euro wurden dort investiert, 60 Jobs geschaffen, berichtete Enning: „Leipzig wird mindestens ebenso groß – eines unserer Mega-Projekte und ein Hingucker.“

Weltweit größte Anlage in Stuttgart

Er sehe für die Messestadt – auch wegen der hiesigen Produktionsstandorte für Elektroautos – ein ähnliches Potenzial wie in Stuttgart, fuhr der Vorstandschef fort. In Stuttgart hatte Mr. Wash die größte Waschanlage der Welt geschaffen. Dort können 400 Autos gleichzeitig gereinigt werden. In Ostdeutschland ist die Kette bislang aber nur mit zwei Filialen in Berlin vertreten.

Das Areal an der Wittenberger Straße 1 gehörte bislang der Actieninvest AG aus der Schweiz, teilte das Maklerhaus Aengevelt mit, welches den Kauf vermittelt hatte. Für den neuen Waschpalast sei die Fläche etwas zu groß, erläuterte Enning. Deshalb sollen dort noch weitere Gewerbebetriebe angesiedelt werden, die thematisch passen.

Keine weitere Großtankstelle

Eine neue Tankstelle gehöre jedoch höchstwahrscheinlich nicht dazu. Zwar betreibe das Unternehmen auch einige Großtankstellen im Bundesgebiet. Doch an der Wittenberger Straße gebe es bekanntlich bereits eine Tankstelle. „Außerdem glaube ich nicht, dass der Bau einer weiteren Großtankstelle noch in unsere Zeit passt.“ Ansonsten werde es zum Thema Autopflege in Leipzig das volle Programm von Mr. Wash geben. Dies reiche von Hochleistungs-Selbstsaugerplätzen bis zum Handwachs.

Bei der konkreten Bauplanung stehe das Unternehmen allerdings noch am Anfang. In dieser Woche will Enning, der 2019 zum ersten Präsidenten des Autowasch-Weltverbandes gekürt wurde, deshalb mit dem Architekten nach Leipzig kommen und verschiedene Varianten besprechen. „Auch werden wir uns umgehend mit den Behörden der Stadt in Verbindung setzen“, betonte er. Nach der Erteilung einer Baugenehmigung dauere es dann 14 bis 18 Monate – bis das erste Fahrzeug in die Fließband-Waschstraßen einfahren kann. Alle 30 Sekunden könne dann das nächste folgen.

CleanCar baut an der Maximilianallee

Doch die Konkurrenz schläft auch nicht. Wie berichtet, errichtet die in Düsseldorf beheimatete CleanCar AG ebenfalls ein modernes Auto-Wasch-Center in Leipzig. Das soll bereits im Sommer 2022 an der Maximilianallee mit 20 bis 30 Beschäftigten eröffnet werden (stadtauswärts hinter der Esso-Tankstelle, also gegenüber dem Audi-Center). Das CleanCar-Center an der Saarländer Straße in Grünau bleibt trotzdem erhalten.

Von Jens Rometsch