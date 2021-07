Leipzig

220 Glasflaschen waren es allein am vergangenen Wochenende, zusätzlich drei Müllsäcke voll mit Scherben. Auch Chipstüten und Getränkekartons habe die Stadtreinigung eingesammelt, teilte der Leipziger Eigenbetrieb mit. Dabei entstehen Kosten: für die Reinigung und die Entsorgung, für die Einsatzleitung, für das Personal, das Kehrmaschine und Papierkorbfahrzeug bedient – das macht rund 1400 Euro für das zurückliegende Wochenende.

„Hochgerechnet auf einen Monat kommen allein für die Wochenenden etwa 5600 Euro Reinigungskosten zusammen“, berichtet Thomas Kretzschmar von der Stadtreinigung Leipzig. Hinzu kämen Kosten für die Entsorgung des Mülls, der auf den Wiesen rund um die Sachsenbrücke aufgesammelt wird. Im Vergleich zu den vergangenen Jahren liege aktuell etwa 70 Prozent mehr Abfall herum.

Stadtreinigung erwägt Glas-Sammelbehälter

Der Appell an die Leipzigerinnen und Leipziger sowie Gäste ist klar: rücksichtsvoll feiern. So sagt es auch Leipzigs Ordnungsbürgermeister Heiko Rosenthal (Die Linke): „Unsere Parks und Grünanlagen sind für alle da und sollen auch am Morgen danach zum Erholen einladen.“ Es sei nachvollziehbar, dass es mit den sinkenden Infektionszahlen und Lockerungen viele Menschen ins Freie zieht. Allerdings dürfe das nicht zu Lasten des gemeinsamen Miteinanders gehen.

Auch die Stadtreinigung findet die aktuellen Abfallmengen nicht nachvollziehbar. Entsorgungsmöglichkeiten vor Ort stünden bereit, so Kretzschmar. Derzeit prüfe der Betrieb, ob an der Anton-Bruckner-Allee zusätzlich Glas-Sammelbehälter aufgestellt werden.

Sachsenbrücke in der Diskussion

In den vergangenen Wochen war die Sachsenbrücke wegen diverser Vorfälle in der Diskussion. Zunächst hatten einige Feiernde einen Rettungswagen beworfen. Am vergangenen Wochenende wurde ein 22-Jähriger durch Messerstiche schwer verletzt. Zudem gab es Beschwerden wegen Lärms und Mülls.

Deswegen wurde unter anderem ein Glasverbot auf der Sachsenbrücke diskutiert. Auch ein Alkoholverbot sei in Erwägung gezogen worden, sagte Rosenthal im LVZ-Interview. Allerdings fehle dafür momentan der nachweisbare Zusammenhang mit Straftaten.

Von jhz