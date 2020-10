Müllabfuhr streikt zwei Tage lang – Das steht den Leipzigern bevor

Leipzig

Nachdem am Donnerstag in Leipzig schon Busse und Straßenbahnen still standen, gehen die Streiks am Freitag in Kindertagesstätten und Horten, im städtischen Eigenbetrieb Behindertenhilfe und auch bei der Leipziger Stadtreinigung weiter. Die Mitarbeiter der Müllabfuhr treten nach Angaben der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi gleich für zwei Tage in den Ausstand – von Freitag, 6 Uhr, bis Sonnabend, 18 Uhr. Nach Gewerkschaftsangaben fordern die Beschäftigten von den öffentlichen Arbeitgebern Lohnerhöhungen um 4,8 Prozent.

Mülltonnen sollen trotzdem bereitgestellt werden

Der Warnstreik bei der Stadtreinigung hat Auswirkungen auf die Straßenreinigung, die Papierkorbentleerung, die Wertstoffhöfe und die Abfallentsorgung. „Teilweise entfallen geplante Leerungen der Restabfall- und Biotonnen am Freitag“, sagte die Sprecherin der Stadtreinigung, Susanne Zohl. Die Behälter sollen am Freitag trotz des Ausstands wie gewohnt bereitgestellt werden, da ungewiss ist, ob sich wirklich alle Mitarbeiter an dem Streik beteiligen. Wenn bis 16 Uhr keine Entleerung erfolgt sei, sollten die Tonnen am Montag ab 6 Uhr wieder auf die Straße gestellt werden. Die Stadtreinigung werde die Entsorgung dann bis spätestens Freitag kommender Woche nachholen, hieß es weiter.

Anzeige

Wertstoffhöfe zwei Tage geschlossen

Alle Wertstoffhöfe bleiben am Freitag und Sonnabend geschlossen. Die Stadtreinigung wies darauf hin, dass vor den Wertstoffhöfen keine Abfälle abgeladen werden dürfen. Verstöße würden als Ordnungswidrigkeit mit Geldbußen geahndet.

Diese Kitas werden komplett bestreikt

An die Eltern der von den Streiks in Kitas und Horten betroffenen Kinder wurden nach Angaben der Stadtverwaltung Informationsbriefe verschickt. Sie müssen sich am Freitag eigenständig Alternativen zur Kinderbetreuung organisieren. Eine Notbetreuung bietet die Stadt nicht an. Nach Stand von Donnerstagmittag werden folgende Kitas am Freitag vollständig geschlossen sein: An der Lehde 12, Bornaische Straße 182c, Eisenacher Straße 38, Eisenbahnstraße 52, Grünauer Allee 18, Gustav-Mahler-Straße 21, Hans-Otto-Straße 2a, Hans-Otto-Straße 2b, Kantatenweg 41a, Konradstraße 70/72, Kunzestraße 4, Möckernsche Straße 29, Paul-Küster-Straße 2a, Rathenaustraße 5, Reichelstraße 3, Schönbachstraße 63, Sternwartenstraße 30, Stötteritzer Straße 1, Tarosstraße 9.

Von K. S.