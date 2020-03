Leipzig

Die Stadtreinigung in Leipzig schränkt ihr Angebot ein. Die Wertstoffhöfe am Pfingstanger in Lützschena-Stahmeln und in der Lieberwolkwitzer Straße in Holzhausen bleiben von Sonnabend an geschlossen. Ab Montag bleiben auch die Tore zum Wertstoffhof in der Krakauer Straße zu. Zudem entfällt die mobile Schadstoffsammlung.

Müllabfuhr ist unterwegs

„Die Restmülltonnen werden weiter wie bisher geleert“, sagte Susanne Zohl, Sprecherin der Stadtreinigung. Die Müllabfuhr sei nach wie vor einsatzbereit, auch wenn es einige Ausfälle gebe. Die Mitarbeiter beginnen zur Sicherheit ihre Schichten zeitversetzt, um sich in den Umkleidekabinen nicht zu begegnen.

Sollten die Einschränkungen in Leipzig weiter verschärft werden und sogar eine Ausgangssperre verhängt werden, sei die Müllentsorgung davon nicht betroffen. „Wir fahren trotzdem weiter und bekommen dann einen Passierschein“, so Zohl.

Aktuelle Hinweise

Die Stadtreinigung informiert über aktuelle Entwicklungen unter www.Stadtreinigung-Leipzig.de. Auskunft gibt auch die Fachberatung von Montag bis Freitag in der Zeit von 8 bis 16 Uhr telefonisch unter 0341 6571-111 oder per E-Mail an fachberatung@srleipzig.de.

