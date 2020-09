Leipzig

Wem gehört eigentlich die Friedliche Revolution, die 1989/90 das Ende der DDR einleitete? Der Religionssoziologe Professor Siegfried Pollack (64, Uni Münster) hat zu dieser Frage geforscht, seine Ergebnisse gefallen nicht allen. Die LVZ sprach mit ihm.

Herr Professor, 1989 liegt jetzt auch schon über 30 Jahre zurück. Ist denn nicht schon alles erforscht? Was macht diese Zeit noch so spannend?

Der Zusammenbruch des Ostblocks 1989 war ja ein welthistorisches Ereignis. Das muss jeden Historiker oder Sozialwissenschaftler interessieren. Und es ist natürlich für die Ostdeutschen von enormer Bedeutung. Es kollabierte ein System, von dem man meinte, es sei unerschütterlich. Insofern ist das noch immer spannender Stoff. Und die Folgen wirken bis heute nach.

Sie selbst kommen aus Leipzig, sind hier aufgewachsen, haben studiert und als Assistent an der Theologischen Fakultät gearbeitet. Wie haben Sie persönlich diese Zeit empfunden?

Bis zum Oktober 1989 dominierte die Resignation. Unter meinen Freunden und Bekannten war klar, dass sich im DDR-System nie etwas ändern würde. Im Herbst 1989 hatte man das Gefühl, dieses System ist am Ende. Solche Stimmen gab es damals auch von Mitgliedern der SED.

Hatten Sie Kontakt zur Opposition?

Ja, ich nahm an einigen Zusammenkünften der Oppositionsgruppen teil und war Mitglied in einer kleinen Gruppe, die sich „Ökumene und Gerechtigkeit“ nannte. Im September 1989 war ich bei den Friedensgebeten in der Nikolaikirche. Am 8. Oktober ’89 habe ich dann die DDR verlassen, weil ich am Theologischen Seminar in Zürich ein Stipendium bekommen habe. Bis dahin habe ich die Demonstrationen in Leipzig miterlebt und war tatsächlich überrascht. Ich hätte nie gedacht, dass sich so viele Menschen auf der Straße versammeln.

Opposition war verschwindende Minderheit

Sie vertreten die heftig diskutierte These, dass es nicht bekannte Bürgerrechtler waren, sondern das Volk habe die Revolution gegen das SED-Regime initiiert. Worauf stützen Sie Ihre Aussagen?

Wenn man sich anschaut, wie viele Menschen die Oppositionsgruppen in Leipzig vor dem Herbst 1989 dazu bewegen konnten, an Demonstrationen teilzunehmen, dann waren das in der Regel nicht mehr als 300 bis 500 Personen. Das waren kaum mehr, als zu den Oppositionsgruppen selbst gehörten, die angesichts der mehr als 500.000 Einwohner von Leipzig eine verschwindende Minderheit darstellten …,

… die aber viel Mut besaß. Denn der normale DDR-Bürger saß ja eher hinter der Gardine und ballte heimlich die Faust in der Tasche.

Der Mut der Bürgerrechtler sei nicht bestritten, vor allem in der Zeit vor dem revolutionären Herbst, als Protestaufrufe nichts bewegen konnten, außer dass sie die Sicherheitskräfte auf den Plan riefen. Mit Blick auf den September 1989 allerdings bleibt festzuhalten, dass von der Opposition in Leipzig nicht ein einziger Aufruf zur Demonstration vorliegt. Die Bürgerrechtsgruppen haben in den Wochen des Septembers und Oktobers nicht auf das Volk gesetzt, sondern auf das Neue Forum, das den Dialog mit allen Teilen der Gesellschaft, insbesondere der SED-Führung, anstrebte. Wer damals den Dialog mit der SED wollte, durfte natürlich nicht auf der Straße protestieren, das hätte ihn kriminalisiert. Daher ist der Verzicht auf Demonstrationsaufrufe völlig konsequent.

Trotzdem wuchs der Widerstand seit September 1989 von Woche zu Woche an. Wie ist das zu erklären, wenn die Initiative nicht von Bürgerrechtlern kam?

Menschen wurden immer mutiger

Entscheidend war der Fall des Eisernen Vorhangs in Ungarn, ab da veränderte sich die Stimmung in der DDR-Bevölkerung dramatisch. Und entscheidend war auch, dass sich die Sicherheitskräfte über Wochen hinweg, als der entstehende Protest vielleicht noch einzudämmen gewesen wäre, weitgehend zurückhielten. Deshalb wurden die Menschen immer mutiger. Am 18. September rief eine größere Anzahl von Demonstranten erstmals „wir bleiben hier“, was auf die Bedeutung der Ausreisebewegung für die Entstehung des Protests hinweist. Der Ruf kam übrigens nicht – wie lange behauptet – von der Opposition. Eine Woche später setzten sich die Demonstranten auf dem Nikolaikirchhof erstmals in Bewegung, nicht angeführt von den Oppositionellen, die auf dem Hof auch versammelt waren, sondern mit äußerster Vorsicht, mehr von hinten geschoben als von vorn geführt. Es war die Bevölkerung, die seit dem 18. September auf den Platz vor der Nikolaikirche gedrängt war und die nun die Initiative ergriff. Über sie wird bis heute immer wieder abwertend gesprochen.

Protest kam spontan zustande

Dennoch: Das Volk wäre doch kaum so mutig geworden, wenn es nicht einzelne Vorkämpfer gegen das SED-Regime gegeben hätte.

Eine Massenbewegung wie die im Herbst ’89 braucht Anknüpfungspunkte. In Leipzig waren das die Friedensgebete in der Nikolaikirche, aber in anderen Orten, etwa in Dresden, waren es die Ausreisewilligen, wieder woanders, etwa in Plauen, war es ein einzelner: Jörg Schneider, der rief für den 7. Oktober 1989 spontan zur Demo auf, an der sich Tausende beteiligten. Er gehörte jedoch nicht zur Opposition, sondern hatte einen, wie er selber sagt, „normalen sozialistischen Werdegang“ durchlaufen. Der Protest kam spontan zustande, aber er lagerte sich an Gelegenheiten an, die ein Volksfest, eine Disko, ein einzelner Aufruf ebenso sein konnten wie Friedensgebete in der Kirche.

Sie halten also so gar nichts vom Mut der Bürgerrechtler?

Vor dem Mut, mit dem sie jahrelang gegen das SED-System gegen das SED-System aufgetreten sind, habe ich große Hochachtung. Aber die friedlichen Proteste auf den Straßen der DDR sind nicht ihr Verdienst. Die Bevölkerung hat sich über Jahre im mehrheitlichen Schweigen geübt, aber als sich die Gelegenheit ergab, ergriff sie sie. Das kann man von den Bürgerrechtlern in ihrer Mehrheit so nicht sagen. Die Friedliche Revolution wurde vom Volk getragen und hatte keine Führung.

Kampf um die Deutungshoheit

Seit Sie Ihre Thesen öffentlich machen, werden Sie von Bürgerrechtlern und Wissenschaftlern angefeindet. Überrascht?

Ich bin nicht der einzige, der derartige Thesen vertritt, und die Thesen sind auch nicht neu. Worum es hier geht, das ist ein Kampf um die angemessene Deutung der Friedlichen Revolution. In diesem Kampf beanspruchen die Bürgerrechtler und eine ihnen nahestehende Forschung die Deutungshoheit.

Sie erklären aus der Zeit des politischen Umbruchs auch ostdeutsche Tendenzen der Gegenwart. Welche Parallelen gibt es?

Am wichtigsten: Die Bevölkerung war 1989 keine abwartende Masse, und sie verhielt sich auch im Prozess der Wiedervereinigung nicht passiv. Vielmehr gingen die Ostdeutschen in das wiedervereinigte Deutschland mit einer hohen Leistungsbereitschaft und dem unbedingten Willen, sich auf die neuen Verhältnisse einzustellen. Und übrigens auch mit einem hohen Selbstvertrauen. Trotz ihres Engagements mussten sie aber bald feststellen, dass sich ihre Arbeit nicht auszahlt, dass die Industrieproduktion einbricht und es im Osten nicht zu einem sich selbst tragenden wirtschaftlichen Aufschwung kommt. Das war die große Tragik der deutschen Einheit.

Ost-Klagegesang wird noch lange dauern

Mit Blick auf 30 Jahre Wiedervereinigung: Wie lange wirkt diese Tragik noch nach?

Zum ökonomischen Scheitern der Ostdeutschen kamen in den 1990er-Jahren die kulturellen Verwerfungen Ost-West. Die Erfahrung, unterprivilegiert zu sein, stellt noch heute einen Antrieb dar, die AfD als Protestpartei zu wählen. Es ist allerdings keine Mehrheit, die AfD wählt, sondern eine Minderheit. Die Mehrheit hat sich in die bundesdeutsche Ordnung eingefädelt, Umfragen belegen das. Aber der Klagegesang der Ostdeutschen wird wohl trotzdem noch eine Zeit lang erklingen, gewiss mindestens so lange, wie die DDR existiert hat. Vielleicht ist es am 40. Jahrestag der Einheit damit vorbei.

„Das unzufriedene Volk – Protest und Ressentiment in Ostdeutschland von der friedlichen Revolution bis heute“, Transcript-Verlag, 232 Seiten, ISBN 978-3-8376-5238-3, 20,- Euro.

