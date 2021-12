Leipzig

Vor Kita-Eingängen und in sozialen Medien köchelt der Unmut mancher Eltern: Warum zahlen sie den vollständigen Beitrag für Krippe, Kindergarten oder Schulhort, obwohl es die wenigsten Einrichtungen aktuell schaffen, die Kinder im vereinbarten Umfang zu betreuen? Am Freitag hat sich ein freier Kita-Träger nun mit dem Thema an die Öffentlichkeit gewandt: Die sächsische Arbeiterwohlfahrt (AWO) fordert die Staatsregierung zu „klaren Regelungen zur Rückerstattung von Elternbeiträgen“ auf.

Die AWO sieht sich unverschuldet als Sündenbock, erklärt Sprecherin Ulrike Novy. „Die Eltern wissen nicht, wie sie es organisatorisch schaffen sollen, und beschweren sich verständlicherweise bei uns“, sagt sie. Denn es sind ja die Kitas, die ihre Leistungen einschränken. Ihnen fehlen viele Erzieherinnen und Erzieher – weil sie krank oder in Quarantäne sind oder weil sie eigene Kinder betreuen müssen, die ungeplant zu Hause bleiben. Die AWO beziffert den Personalausfall in den eigenen Häusern derzeit auf 30 bis 50 Prozent.

Gleichzeitig erfordert der sogenannte eingeschränkte Regelbetrieb, der für die Kinderbetreuung in Sachsen momentan gilt, eigentlich mehr Personal: Gruppen dürfen sich nicht mischen; selbst später am Tag, wenn die meisten Kinder abgeholt sind, dürfen die wenigen verbliebenen nicht zusammen spielen und benötigen aus Hygiene-Gründen unter Umständen Einzelbetreuung. Die Folge: Viele Einrichtungen kürzen ihre Betreuungszeiten. Nach Auskunft des Leipziger Jugendamts bleiben aus Personalmangel immer wieder „einzelne Gruppen für jeweils kurze Zeiträume“ geschlossen.

Ganze Klassen nach dem Unterricht nach Hause geschickt

„Aber nicht alle Arbeitgeber haben da noch Verständnis wie vielleicht vor einem Jahr“, sagt Nancy Hochstein, Vorsitzende des Leipziger Kreiselternrats. Auch die Schulhorte sind betroffen. Teilweise werden ganze Grundschulklassen nach dem Unterricht nach Hause geschickt, weil nicht genug Betreuer da sind. Dennoch sei über die Beitragsfrage bislang kein Unmut in den Kreiselternrat geschwappt, sagt Hochstein. Das mag zwei Gründe haben: Erstens überlagert die Unklarheit, wie es an den Schulen überhaupt weitergeht, alle anderen Probleme. „Wir haben im Moment so wenig Planungssicherheit wie vor dem ersten Lockdown“, beklagt sie. Zweitens kostet die Betreuung im Hort weniger als in der Kita, so dass Eltern von Schulkindern die Ausgabe vielleicht leichter verschmerzen.

In Leipzig staffelt sich die Hortgebühr je nach Stundenzahl von 12,52 Euro bis 75,15 pro Monat. Ab dem zweiten Kind gibt es einen Rabatt, auch Alleinerziehende bezahlen weniger. Im Kindergarten werden dagegen bis zu 176,99 Euro und in der Krippe für Unter-Dreijährige bis zu 311,39 Euro fällig. „Man kann Eltern verstehen, die sagen, dass sie die Leistung bekommen wollen, die sie bezahlen“, findet AWO-Sprecherin Novy. Im Einzelfall warte die AWO jetzt damit, Eltern den Beitrag in Rechnung zu stellen. Doch die Höhe an sich könne man als freier Träger nicht eigenmächtig ändern: Sie ist im Einvernehmen mit der jeweiligen Kommune festgelegt. „Und selbst wenn: Wir haben nicht die finanziellen Rücklagen, um allen Eltern das Geld zu erstatten.“ Zumal die Kosten der Einrichtungen durch Corona ja nicht sinken, sondern steigen.

Auf Antrag erstattet Jugendamt Geld zurück

Nach Auskunft des Leipziger Jugendamts könnten dennoch Forderungen auf die AWO und andere Träger zukommen. „Kann der jeweilige Träger den Betreuungsumfang nicht wie vereinbart erfüllen, entsteht möglicherweise ein Anspruch der Eltern auf Erstattung der Elternbeiträge oder eines Teils der Beiträge“, beantwortet das Rathaus eine LVZ-Anfrage. Da diesmal keine sächsische Allgemeinverfügung hinter den Einschränkungen stehe, müssten die Träger die Rückerstattungen selbst tragen, denn sie haben eine privatrechtliche Vereinbarung mit den Eltern geschlossen. „Eine Unterstützung des Freistaats erfolgt aktuell nicht – die Stadt Leipzig wünscht sich eine entsprechende Regelung.“ Für die eigenen Kitas habe man bislang kaum Anträge auf Rückerstattung erhalten, so das Jugendamt. Und wenn doch? „Dann werden sie geprüft und entsprechend der Leistungskürzung auch gewährt.“

Die AWO sieht den Ball dennoch bei der Exekutive. So wie im vergangenen Winter, als sich die Sächsische Staatsregierung und die Kommunalen Spitzenverbände darauf einigten, die Beiträge für die Dauer des damaligen Lockdowns zu erstatten oder gar nicht erst einzuziehen. Damals war die Rechnung aber weit einfacher: Anders als jetzt waren die Kitas und Horte auf staatliche Anordnung komplett geschlossen.

Von Mathias Wöbking