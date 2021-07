Neben dem Anspruch auf Nachsorge durch eine Hebamme haben Mütter das Recht auf Unterstützung durch eine Mütterpflegerin. Viele gesetzliche Krankenkassen übernehmen hierfür die Kosten sogar in voller Höhe. Anträge von Alleinerziehenden gehen meist problemlos durch, aber auch Mütter in Partnerschaften können Anspruch geltend machen. In der Regel übernehmen die gesetzlichen Krankenkassen in den ersten sechs Tagen nach der Entbindung für maximal acht Stunden am Tag die Kosten. Ein ärztliches Attest muss hierfür nicht vorliegen. Darüber hinaus ist die Kostenübernahme mit Vorlage eines Attests von Arzt oder Hebamme gewährleistet. Mütterpflegerinnen empfehlen, sich den Antrag auf Haushaltshilfe bereits während der Schwangerschaft bei der Krankenkasse einzuholen. Näheres zu Anspruch und Antragstellung gibt es hier.