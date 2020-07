Markkleeberg

„Wenn ich es nicht selber gesehen hätte, würde ich es nicht glauben“, erzählt Katrin Böttcher empört – haarsträubend, was sie erleben musste. Mehrere Männer einer mutmaßlichen Bande, die in der Region unterwegs sein soll, um mit gefälschten Knöllchen Geld einzutreiben, haben am Wochenende den Parkplatz am Mühlweg heimgesucht. Sie stellten sich abfahrenden Badegästen in den Weg, haben sie belästigt und verunsichert.

Stadtverwaltung schließt Auftreten von Mitarbeitern aus

Die betroffenen Besucher des Sees, darunter Familien mit Kindern, als auch Katrin Böttcher vermuteten hinter den dreisten Unbekannten offizielle Mitarbeiter der Stadt, des Ordnungsamtes oder einer Firma, die im Auftrag des Besitzers des angrenzenden privaten Parkplatzes unterwegs ist. Das schloss Oberbürgermeister Karsten Schütze ( SPD) im Zuge der Stadtratssitzung am Mittwoch explizit aus. Es handele sich wohl um eine Bande, die unterwegs sei, um Autofahrer abzuzocken.

Knöllchen : Original oder Fälschung?

Katrin Böttcher hatte ihr Auto am letzten Samstag wie gewöhnlich auf dem Parkplatz abgestellt, um sich am Strand des Cospudener Sees zu erholen. Sie liebt die Sonne, das Wasser und den Wind. Den PKW nutzt sie aus gesundheitlichen Gründen, obwohl sie gar nicht so weit weg wohnt, und sie hatte natürlich einen Parkschein gelöst. Auf dem Rückweg traf sie eine Freundin, hielt einen längeren Schwatz und kassierte wegen Überschreitens der Parkzeit ein Knöllchen.

Was dann passierte, war allerdings verstörend. Ein Auto hielt auf dem Parkplatz an, eine Art Caddy in einem hellen Grün, hat Böttcher beobachtet. Fünf Männer sprangen heraus und verteilten Strafzettel. „Das war wie ein Überfallkommando, alles ging sehr schnell“, erzählt sie. „Familien, die bereits an ihren Autos saßen und abfahren wollten, wurden angehalten. Die Männer haben auch alle Autos und die Kennzeichen fotografiert.“ Auf die Frage an einen der vermeintlichen Mitarbeiter des Ordnungsamtes von Böttcher, ob er das denn überhaupt dürfe und im Auftrag der Stadt unterwegs sei, wies sich der Mann nicht aus. Er antwortete lediglich in gebrochenem Deutsch, er mache nur seine Arbeit. Am Sonntag das gleiche Spiel, diesmal war es ein Trio, das sein Unwesen trieb. „Soweit ich das gesehen habe“, so Böttcher.

Mutmaßlich ist eine Bande unterwegs

Sie stellt sich nun die Frage, ob ihr Knöllchen echt ist. Tatsächlich erfassen die Ordnungsamtsmitarbeiter der Stadt Markkleeberg seit dem letzten Jahr Ordnungswidrigkeiten elektronisch. Mit einer speziellen Software ausgestattete Smartphones sind mit einem kleinen mobilen Drucker verbunden und spucken „E-Knöllchen mit QR-Code“ aus. Auf dem von der Entwicklungsgesellschaft für Gewerbe und Wohnen (EGW) bewirtschafteten Teil des Parkplatzes verteilt diese jedoch nach wie vor die Zettel mit dem auffälligen Zeichen des eingeschränkten Halteverbots darauf.

Die Stadt jedenfalls nimmt den Vorfall sehr ernst und steht mit der Polizei in Verbindung, die dazu ermittelt. Offenbar haben sich noch weitere Betroffene gemeldet. Auf Fragen der LVZ an die Polizei gab es bis Redaktionsschluss dieser Ausgabe keine Antworten.

