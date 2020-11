Leipzig

Eigentlich sollten die Leipziger die Dauerausstellungen der vier städtischen Museum bereits ab 2021 gratis besuchen dürfen. Das hatte der Stadtrat mit der „Museumskonzeption 2030“ so beschlossen und die Verwaltung beauftragt, Vorschläge vorzulegen, wie das finanziert werden kann. Gelten sollte dies in den Einrichtungen des Stadtgeschichtlichen Museums (außer Völkerschlachtdenkmal und Forum 1813), Naturkundemuseum, Bildermuseum sowie Grassi-Museum für Angewandte Kunst (die LVZ berichtete). Doch nun rudert die Verwaltung zurück – will den Gratis-Eintritt aufs Haushaltsjahr 2023/24 verschieben. Begründet wird das vor allem mit der Corona-Krise sowie den damit verbundenen finanziellen Auswirkungen auf den städtischen Haushalt. Den Etatentwurf für die Jahre 2021/22 will die Verwaltungsspitze dem Rat im November vorlegen. Der Gratis-Eintritt in den Dauerausstellungen der Museen ist darin offenbar nicht vorgesehen.

Kulturbürgermeisterin legt Kalkulation vor

Im Vorjahr hatten die vier Museen insgesamt 450 996 Besucher (2015: 373 218 Besucher). Dabei werden bereits jetzt Ermäßigungen erteilt, etwa für Inhaber des Leipzig-Passes. Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre kommen ohnehin kostenlos in die Ausstellungen. Darüber hinaus ist an einem Tag im Monat der Eintritt frei. Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke (Linke) hat inzwischen eine Kalkulation vorgelegt, was der generelle Gratis-Eintritt in die Dauerausstellungen die Stadt kosten würde. Aus der Rechnung geht hervor, dass die Museen mit einem jährlichen Einnahmeverlust von etwa 464 500 Euro pro Jahr rechnen müssten. Hinzu kommen einmalige sowie jährliche Mehraufwendungen von 164 000 und 1,07 Millionen Euro. Hintergrund: Es werden deutlich mehr Besucher erwartet. Dadurch steigen die Ausgaben für häufigere Reinigungszyklen, mehr Aufsichten, zusätzliche Toiletten, begleitende, museumspädagogische Angebote und vieles mehr. Auch Umbauten sind teilweise notwendig.

Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Museen unklar

Die Häuser wollen zwar dafür sorgen, durch hochkarätige Sonderschauen, die nicht kostenlos zugänglich sein werden, zusätzliche Besucher anzulocken. Doch auch das funktioniert nur mit zusätzlichen Investitionen. Unklar sei zudem, wie sich die Corona-Pandemie auf die Etats der Museen auswirkt. Derzeit wird davon ausgegangen, dass sich der Zuschuss der Stadt für ihre Museen ab 2023 um rund 825 000 Euro erhöht, da diese ja auch noch Einkünfte erwirtschaften.

Entgeltordnungen werden überarbeitet

Jennicke legt dem Stadtrat zugleich überarbeitete Entgeltordnungen für die vier Häuser vor. Ziel ist es, die Tarife übersichtlicher zu gestalten. Studenten und Azubis bekommen mehr Ermäßigungen, um jüngere Besuchergruppen anzuziehen. Jahreskarten entfallen, da sie ohnehin kaum genutzt werden. Angehoben wird hingegen der Preis für Kindergeburtstage und Erwachsenenworkshops, da Kosten für Material und Personal gestiegen sind.

Von Mathias Orbeck