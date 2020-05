Nach über sieben Wochen haben Museen in Leipzig wieder geöffnet. Neben Vorsichtsmaßnahmen hat sich das Stadtgeschichtliche Museum noch einen ganz besonderen Bezug zur Coronazeit überlegt. Wie war der erste Tag?

Coronavirus - Museen in Leipzig wieder geöffnet – die Ruhe vor dem Sturm