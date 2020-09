Leipzig

„Wenn deine Bilder nicht gut genug sind, warst du nicht nah genug dran“ – das war das Motto des Kriegsfotografen Robert Capa (1913-1954), der eines seiner berühmtesten Bilder bei der Befreiung Leipzigs am 18. April 1945 durch die US-Army schoss. Die Einheit hat er hautnah begleitet. An jenem Tag dokumentierte er den Tod von Raymond J. Bowman, der bei letzten Kämpfen zwischen der US Army und deutschen Soldaten ums Leben kam. Das Bild vom „letzten Toten von Leipzig“ – durch einen Kopfschuss tödlich im heutigen Capa-Haus in der Jahnallee 61 getroffen – wurde im Mai 1945 im amerikanischen Nachrichtenmagazin „Life“ veröffentlicht. Es gibt aber noch mehr Bilder, etwa vom Kampfgeschehen an der Zeppelinbrücke, die über die Weiße Elster führt.

Christoph Kaufmann und Anselm Hartinger (von links) freuen sich über den gelungenen Coup, fünf Erstabzüge von Capa-Bildern für die Fotothek des Stadtgeschichtlichen Museums zu erwerben. Quelle: André Kempner

Capa war ein berühmter Kriegsreporter

Die Motive sind digital bekannt, veröffentlicht in Ausgabe Nr. 130 der in England erschienenen Zeitschrift „After the battle“, die sich auch der Schlacht um Leipzig widmet. Dem Stadtgeschichtlichen Museum ist es nun – auch mit Hilfe der Hieronymus-Lotter-Gesellschaft – gelungen, fünf Capa-Bilder von einem privaten amerikanischen Sammler zu erwerben. Details über den Ankauf bleiben auf Wunsch des Sammlers, der ein ausgewiesener Experte ist, allerdings intern.

GIs durchsuchen bei der Befreiung Leipzigs durch die Amerikaner am 18. April 1945 zwei deutsche Soldaten. Dieses Capa-Foto durfte nicht veröffentlicht werden und war mit einem rotem Zensorenstempel "NOT TO BE PUBLISHED vom 25. April 1945 versehen. Quelle: Stadtgeschichtliches Museum / Robert Capa

„ Capa war einer der berühmtesten Fotoreporter des Zweiten Weltkrieges“, schwärmt Christoph Kaufmann, der bis zu seinem Ruhestand die Fotothek des Museums leitete und den Ankauf noch über die Bühne bringen konnte. Das Besondere: Es sind fünf originale Erstabzüge von Capa-Fotos, was sie für Historiker besonders wertvoll macht. Sie sind am 18. April 1945 entstanden, die Filme wurden dann zum Entwickeln nach London geschickt. Auf der Rückseite sind per Schreibmaschine verfasste Informationen zu den Bildern sowie ein Stempel von der Zensurbehörde der US-Army zu finden, mit dem sie diese zur Veröffentlichung freigibt oder eben nicht. „Der Zweite Weltkrieg war auch ein Krieg der Bilder“, konstatiert Direktor Anselm Hartinger.

Stempel als Beleg für Forschung

„Die Amerikaner haben darauf strikt geachtet, was gezeigt werden durfte. Vor jeder Veröffentlichung mussten die Bilder freigegeben werden.“ Das kann das Museum nun anhand der Stempel belegen. Manche Szenen waren wohl zu grausam oder zeichneten ein Bild, das die Amerikaner so von sich nicht sehen wollten. Die Verbote verdeutlichen auch, dass die dargestellten Szenen auf den Bildern nicht inszeniert worden waren. Hartinger: „Und wir können besser belegen, dass Capa wirklich als Kriegsreporter nah dran war und sich an Regeln halten musste.“ Deshalb war es wichtig, diese Fotos anzukaufen. Das Museum hat 31 Capa-Bilder im Bestand, davon aber wenige Originale. „Wir möchten natürlich auch unsere Verantwortung fürs Capa-Haus wahrnehmen“, kündigt Hartinger an. Das heißt, Formen zu finden, die kleine Ausstellung dort dauerhaft zu erhalten und möglichst zu erweitern.

„Not to be published“: Mit einem roten Zensorenstempel wurden einige Bilder auf der Rückseite versehen, wenn sie nicht veröffentlicht werden durften. Quelle: Stadtgeschichtliches Museum / Robert Capa

Ein GI schlägt zwei deutsche Soldaten – auch dieses Foto von Robert Capa ist mit rotem Zensorenstempel „NOT TO BE PUBLISHED, 25 APR 1945“ versehen und durfte damals nicht veröffentlicht werden; Quelle: Stadtgeschichtliches Museum / Robert Capa

Von Mathias Orbeck